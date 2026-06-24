La ola de calor en Europa espera batir récords y deja decenas de muertos

Europa occidental se vio azotada el miércoles por una ola de calor peligrosa y sin precedentes que ha causado la muerte de decenas de personas, obligado a cerrar colegios, ralentizado el tráfico ferroviario, provocado cortes de electricidad y obligado a los agricultores a cosechar cereales por la noche.

En Francia, donde el martes se registró el día más caluroso desde que se tienen registros, hace casi 80 años, las autoridades trataban de restablecer el suministro eléctrico a miles de hogares afectados por cortes de luz en la región noroccidental de Bretaña. La temperatura máxima registrada alcanzó los 44.3 ºC en la localidad de Pissos, al suroeste del país.

El Ministerio de Sanidad italiano emitió su alerta máxima por calor para 16 ciudades, desde Florencia y Milán hasta Roma, Turín y Verona.

En Reino Unido, que va camino de registrar el día más caluroso de junio de su historia, el servicio meteorológico Met Office emitió la segunda alerta por calor extremo de su historia. Cientos de colegios permanecieron cerrados o cerraron antes de lo habitual, ya que las altas temperaturas podían suponer un riesgo incluso para las personas sanas.

Al menos 48 personas han fallecido en Francia ahogadas al intentar paliar el calor insoportable, mientras que dos niños pequeños murieron a causa del calor dentro de un automóvil, según informaron las autoridades.

Dos personas mayores fallecieron por golpe de calor en España, donde desde el fin de semana se han registrado temperaturas extremas que superaban los 40 °C. Las temperaturas comenzaron a bajar el miércoles.

La ola de calor no da tregua

Un fenómeno meteorológico poco habitual conocido como bloqueo en omega estaba provocando temperaturas récord en toda Europa, con picos de hasta 18 ºC por encima de lo normal, según el Monitor Climático de Reuters.

El fenómeno se asemeja a la forma de la letra griega omega, con una parte central abombada que atrapa el calor cada vez más intenso y lo mantiene sobre las regiones durante largos periodos, mientras que en sus bordes se registra un tiempo más fresco.

La agencia meteorológica Météo France ha señalado que las condiciones son comparables a las de la ola de calor de agosto de 2003, que duró 16 días y provocó unas 80,000 muertes adicionales en toda Europa.

Europa se está calentando más del doble de rápido que la media mundial, según la Organización Meteorológica Mundial, lo que hace que los episodios de calor prolongados sean cada vez más probables.