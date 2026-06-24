Toma nota, a esta hora comenzará la ley seca en la CDMX por el partido México vs. República Checa

El Gobierno de la Ciudad de México prohibirá la venta de alcohol en algunas zonas donde cientos de miles de aficionados planean congregarse este miércoles 24 de junio para ver y en su caso celebrar el resultado del partido de la Selección Mexicana contra República Checa en el emblemático estadio Azteca.

Las autoridades capitalinas detallaron que la implementación de la Ley Seca abarcará el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde está ubicado el 'Fan Fest' del Mundial de la FIFA 2026 en el Zócalo y otras zonas aledañas en las cuales también se podrá ver el partido en pantallas gigantes.

Se espera que cientos de miles acudan al emblemático Ángel de la Independencia y sus alrededores, como la semana pasada, cuando alrededor de 400,000 personas se congregaron en esa zona de Avenida Paseo de la Reforma para celebrar la victoria de México 1-0 sobre ⁠Corea del Sur, que impulsó a los ⁠locales a la segunda fase ⁠del Mundial.

Aunque los festejos registrados el pasado jueves 18 de junio transcurrieron sin violencia, se reportó ⁠consumo de alcohol en la vía pública y las autoridades informaron que recogieron alrededor de 40 de toneladas métricas de basura a lo largo de la avenida principal de la urbe, por lo que el gobierno capitalino decidió implementar diversas medidas de seguridad para esta ocasión.

¿A qué hora comienza la ley seca en la CDMX este miércoles?

El veto estará vigente a partir de las 3:00 pm del miércoles 24 de junio hasta las 7:00 am del jueves 25 de junio.

Durante ese periodo, quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones para su consumo fuera de los establecimientos autorizados.

Las autoridades insistieron que la venta de alcohol en envase cerrado para consumo fuera de estos establecimientos permanecerá suspendida durante toda la vigencia de la medida.

¿Cuáles establecimientos no podrán vender bebidas alcohólicas?

El gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada detalló que esta medida afectará principalmente a:

Tiendas de conveniencia

Tiendas de barrotes

Supermercados

Otros establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas en envase cerrado para llevar.

La medida publicada en la Gaceta Oficial de CDMX exime de esta prohibición a establecimientos como bares, restaurantes, salones de fiestas, establecimientos de hospedaje, clubes privados, salas de cine teatros o auditorios.

El acuerdo establece que cualquier persona o negocio que incumpla la disposición será remitido al Juzgado Cívico correspondiente para la aplicación de las sanciones previstas en la legislación local.

De acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, las multas para los establecimientos que violen la Ley Seca pueden ir de 41,175 hasta 293,275 pesos.

¿En qué zonas de la CDMX se aplicará la ley seca?

Esta restricción se aplicará en el Perímetro A del Centro Histórico, donde se encuentra instalado el FIFA Fan Fest, así como diversas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc aledañas a la Avenida Paseo de la Reforma:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

La tarde de este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, detalló que durante la jornada en el marco del partido mundialista, se planea desplegar 7,500 elementos de seguridad en el dispositivo llamado Última Milla, cerca del Estadio Ciudad de México.

En tanto en el Zócalo capitalino se contará con 3,275 oficiales que vigilarán las inmediaciones del FIFA Fan Fest.

Mientras que en las pantallas que se colocarán a lo largo de la Avenida Paseo de la Reforma se desplegarán 4,200 elementos.

El encuentro entre la Selección Mexicana y República Checa, también llamada Chequia, está programado para las 7:00 pm de este miércoles y podrá ser visto también de forma gratuita en televisión abierta, en el Canal 5 y Azteca 7, así como en el servicio de streaming ViX Premium (Mundial).

México se aseguró con su segunda victoria el primer lugar del Grupo A, que le garantiza además jugar el partido de dieciseisavos de final en el estadio Azteca.