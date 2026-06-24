Brent amplía pérdidas por expectativa de más flujo de crudo por el estrecho de Ormuz

Los precios del crudo Brent caían más de un 1% el miércoles, a mínimos de casi cuatro meses, ampliando sus pérdidas ante los indicios de que más petroleros se disponen a abandonar el estrecho de Ormuz.

La mañana de este miércoles, los futuros del Brent restaban 1.2 dólares, o un 1.56%, a 75.88 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedían 1.14 dólares, o un 1.6%, a 72.07 dólares.

Más temprano en la sesión, el Brent tocó un mínimo de 75.37 dólares, su nivel más bajo desde el 27 de febrero, el día anterior al inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Asimismo, el WTI cayó hasta los 71.55 dólares, su cota más reducida desde el 3 de marzo.

"Aunque hay indicios alentadores de un aumento de la actividad de los petroleros, el mercado está descontando el escenario más amplio de la reincorporación del petróleo iraní al mercado mundial y la normalización de la situación en el estrecho de Ormuz", afirmó Tim Waterer, de KCM Trade.

"Si se suavizan las sanciones, la producción y las exportaciones iraníes podrían repuntar con relativa rapidez, dada la considerable cantidad almacenada en los petroleros; probablemente estemos hablando de semanas más que de meses", añadió.

A los indicios de debilidad del mercado se suma el hecho de que los cargamentos físicos de crudo se están vendiendo con descuentos en todo el mundo, lo que está alterando los flujos comerciales, ya que los mercados se ven sometidos a la presión del rápido aumento de la oferta procedente de Oriente Medio.

Omán afirmó que mantendrá abierto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo sin imponer peajes y que designó dos rutas temporales al norte y al sur de la vía de navegación existente para facilitar el paso seguro de los buques que salen de la región.

Los precios también se han visto sometidos a presión esta semana por la exención de sanciones de 60 días que Washington concedió a Teherán tras las primeras conversaciones de paz —lo que permite a Irán vender petróleo— y por una tregua en las hostilidades en Líbano.