Se disparan futuros del petróleo por conflicto con Irán

Los futuros del precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) tienen este domingo un incremento del 11.76% y se ubican en 74.9 dólares el barril.

Después del ataque a varios puntos estratégicos en Irán, por parte de Estados Unidos e Israel, los futuros el Brent, el crudo marcador para el mercado de Europa, registro un incremento del 9.46% en su precio y está el barril en 79.28 dólares la unidad.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, los expertos pronostican que el precio del energético podría alcanzar este lunes un precio de 100 dólares la unidad.

Los crudos marcadores en el mercado internacional repuntaron tras los ataques que, de acuerdo con versiones oficiales, mataron al ayatola, Alí Jamedí, máximo líder de Irán.

Los reportes internacionales indican que los grandes buques y exportadores de petróleo crudo, así como gas natural, suspendieron el envío de los energéticos a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de todo el petróleo que se comercializa a nivel mundial.