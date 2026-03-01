Shakira en el Zócalo: dónde ver EN VIVO el concierto si no pudiste asistir

El Zócalo capitalino ya está lleno. Desde ayer, cientos de personas comenzaron a acampar para asegurar un lugar en el concierto gratuito de Shakira, que este domingo marca el cierre de su gira en México.

Pero si no alcanzaste lugar en la Plaza de la Constitución o prefieres seguir el espectáculo desde casa, hay buenas noticias ya que el concierto podrá verse en transmisión en vivo a través de YouTube y las redes oficiales de la artista.

¿A qué hora empieza la transmisión?

De acuerdo con el canal oficial de YouTube de Shakira, la emisión comenzará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

El show está programado para iniciar a las 20:00 horas en el Zócalo, pero la transmisión digital arrancará una hora después, permitiendo que fans en todo el país y el extranjero se conecten para seguir el cierre histórico de su visita a México.

El enlace directo para verlo en vivo es:

https://www.youtube.com/watch?v=JX4ggQv-G0Y

Un cierre histórico en México

El concierto en el Zócalo no es un evento aislado, ya que llega después de que Shakira rompiera récord en la capital con 13 conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros, donde vendió más de 800 mil boletos como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Horas antes del espectáculo, la colombiana envió un mensaje emotivo a sus seguidores:

“Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México. (…) Esta noche prometo darles todo”.

Mientras en el Centro Histórico se desplegó un operativo con más de 6 mil 500 servidores públicos, cierres viales y filtros de seguridad, la transmisión en línea se convierte en la alternativa para quienes no pudieron ingresar al perímetro o decidieron evitar las concentraciones masivas.

Así que si no estás en el Zócalo, aún puedes ser parte del momento desde casa. Basta con conectarte a las 21:00 horas y sumarte al cierre de una noche que promete quedar en la memoria colectiva de la ciudad.