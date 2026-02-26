Infierno del Toluca desafía liderato de Chivas

El liderato de Chivas en Liga MX tendrá, literalmente, una prueba de fuego este fin de semana, cuando visite la casa de los Diablos Rojos del Toluca.

Guadalajara llegará a este partido, correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026, en la cima de la tabla con 18 puntos, producto de seis victorias consecutivas y apenas una derrota el fin de semana anterior contra Cruz Azul.

Pero si pierde ante Toluca, podría ser rebasado incluso por tres equipos: los propios Diablos Rojos, que actualmente tienen 15 puntos; Pumas, también con 15; y Cruz Azul, que tiene 16 y se encuentra en la segunda posición.

Chivas posee una diferencia de goles de +6, mientras que Pumas tiene +7 y Toluca +8. Eso quiere decir que si los del Pedregal y del Estado de México ganan rebasarían a Guadalajara gracias a ese rubro, no importando que los tres tengan 18 puntos.

Otro factor en contra para Chivas es la historia. Su última victoria en el estadio Nemesio Diez, conocido como el ‘infierno’ de la Liga MX, fue hace casi siete años: el 3 de noviembre de 2019, durante la Jornada 17 del torneo Apertura.

En lo que va del Clausura 2026, Guadalajara consiguió tres de sus seis triunfos en calidad de visitante: 0-1 sobre Bravos de Juárez en la Jornada 2, 2-3 sobre Atlético de San Luis en la Jornada 4 y 1-2 sobre Mazatlán en la Jornada 5.

Pero Toluca, además de ser el vigente bicampeón de México, es uno de los dos equipos que se mantienen invictos en este semestre, junto a Pumas.

Por otra parte, los dirigidos por Antonio Mohamed destacan como la mejor defensa del torneo con apenas dos goles recibidos en 630 minutos. Eso también genera interés para el choque de este sábado, pues Chivas es la tercera mejor ofensiva con 12 anotaciones, sólo detrás de las 13 de Cruz Azul y 14 de Pumas.

Gabriel Milito, director técnico de Chivas, valoró la primera derrota del Clausura 2026 como un momento de reflexión.

“Nos duele perder y eso está bien (…) Felicito a los jugadores porque hicieron todo lo que les pedimos y esto sigue. Está muy bueno acostumbrarse a ganar, pero ganar todos los partidos es casi imposible en el futbol moderno. Lo que sí me gusta es que sostengamos espíritu competitivo”, expresó el argentino tras la caída ante Cruz Azul.

Chivas estableció así el segundo mejor arranque en su historia en los torneos cortos de Liga MX (desde 1996) con seis victorias al hilo. Su récord seguirán siendo las ocho del torneo Bicentenario 2010, con José Luis Real como entrenador.

Para la visita al Nemesio Diez también destaca que habrá nueve jugadores con cierto desgaste extra por participar este miércoles en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Islandia en el estadio Corregidora.

Se trata de Jesús Gallardo, Everardo López y Marcel Ruiz por parte de Toluca, así como Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González por Chivas.

En cuanto a los otros equipos que aspiran a tomar el liderato del Clausura 2026 este fin de semana, Cruz Azul visitará a Monterrey en el estadio BBVA y Pumas a Tijuana en el estadio Caliente.

La Máquina sólo ha perdido uno de nueve partidos en lo que va del semestre, entre Liga MX y Copa de Campeones de CONCACAF, mientras que Club Universidad viene entusiasmado por derrotar 2-0 a Monterrey en CU.

PARTIDOS POR EL LIDERATO DEL CLAUSURA 2026 (JORNADA 8):