Japón exige garantías a EU para evitar nuevos aranceles del 15% bajo la administración Trump

Japón ⁠ha solicitado garantías a Estados Unidos de que Tokio no se verá ⁠perjudicado por las últimas medidas arancelarias de Washington, instando a que no se aplique un posible arancel del 15% a sus productos, declaró el viernes su ministro de Comercio.

El ministro ⁠de Economía, Comercio e Industria, ⁠Ryosei Akazawa, afirmó que realizó esta petición durante una reunión de dos horas en Washington con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

Después de que la Corte Suprema rechazara en febrero algunos de los aranceles clave del presidente Donald Trump, Estados Unidos impuso un nuevo impuesto general del 10%, que podría aumentar hasta el 15%, lo que generó una nueva incertidumbre global sobre los acuerdos comerciales alcanzados el año pasado y las tasas a las que se enfrentan ahora los importadores.

Akazawa afirmó que ambos Gobiernos reafirmaron su compromiso con el acuerdo comercial del año pasado, que formalizó un arancel básico del 15% sobre casi todas las importaciones japonesas, frente al 27.5% sobre los automóviles y el 25% inicialmente amenazado sobre la mayoría de los demás productos.

"Solicitamos que el trato de Japón bajo las nuevas normas arancelarias no fuera menos favorable que el acordado el año pasado", dijo Akazawa, señalando que, de lo contrario, el nuevo impuesto general de Trump podría aumentar los costos de ciertos artículos de exportación japoneses. Se negó a revelar la respuesta de la parte estadounidense.

Akazawa añadió que él y Lutnick también discutieron una serie ⁠de proyectos en el marco del compromiso de ⁠inversión de Japón en Estados Unidos por ⁠valor de 550,000 millones de dólares, así como la cooperación en materia de energía y minerales críticos, ⁠antes de la visita de la primera ministra Sanae Takaichi a Washington el 19 de marzo.

Reuters informó anteriormente que Japón y Estados Unidos están trabajando para incluir un proyecto de energía nuclear en el que participa Westinghouse en la segunda ronda de acuerdos en el marco de los compromisos de inversión que Tokio asumió como parte de un acuerdo arancelario con Estados Unidos.

El Departamento de Comercio dijo en X que Lutnick y ⁠Akazawa se reunieron para hablar sobre el fortalecimiento de los lazos económicos tras el acuerdo de inversión del mes pasado, sin mencionar el tratamiento arancelario.