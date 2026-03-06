Jornada 10 del Clausura 2026: horarios y dónde ver todos los partidos de la Liga MX

El Clausura 2026 de la Liga MX entra en una etapa clave con la disputa de la Jornada 10, que promete un fin de semana de varias emociones.

La décima fecha tendrá dos de los duelos más intensos del calendario del futbol mexicano. Por un lado, el Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara, que volverán a enfrentarse en el Estadio Jalisco en un nuevo capítulo de su rivalidad.

Por otro, el Clásico Regio, donde Tigres y Monterrey protagonizarán una edición más de uno de los enfrentamientos más apasionantes del país.

Además de estos clásicos, la jornada incluye encuentros que podrían mover la clasificación general rumbo a la fase final del campeonato.

A continuación, te presentamos los horarios y dónde ver todos los partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026.

Horarios y dónde ver todos los partidos de la Jornada 10

Mazatlán vs. León

Estadio El Encanto

Viernes 6 de marzo

19:00 horas

Dónde ver: Canal 7 y Fox One

León ha ganado seis de los 11 enfrentamientos que ha disputado ante Mazatlán, por tres empates y dos derrotas. Además, tres de los últimos cuatro duelos entre ambos terminaron empatados.

Necaxa vs. Pumas

Estadio Victoria

Viernes 6 de marzo

21:00 horas

Dónde ver: Canal 7, Claro Sports y ViX

Necaxa y Pumas han disputado 100 partidos en Liga MX. Los universitarios dominan el historial con 37 victorias, por 31 derrotas y 32 empates. Sin embargo, los Rayos ganaron las últimas cuatro veces que recibieron a los felinos, con nueve goles a favor y solo uno en contra.

Cruz Azul vs. Atlético de San Luis

Estadio Cuauhtémoc

Sábado 7 de marzo

17:00 horas

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

Cruz Azul domina la serie frente a Atlético de San Luis con ocho victorias, dos empates y tres derrotas en 13 enfrentamientos. La Máquina ha ganado cinco de los seis partidos en los que ha sido local ante los potosinos.

Querétaro vs. América

Estadio La Corregidora

Sábado 7 de marzo

17:00 horas

Dónde ver: Fox One y Caliente Streaming

América ha ganado 27 de los 47 partidos que ha disputado contra Querétaro, con 13 empates y solo siete derrotas. Las Águilas suman además 10 encuentros consecutivos sin perder ante los Gallos Blancos.

Atlas vs. Chivas

Estadio Jalisco

Sábado 7 de marzo

19:05 horas

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

Atlas y Guadalajara disputarán el partido oficial número 200 entre ambos. Chivas tiene ventaja histórica con 74 victorias, por 60 triunfos rojinegros y 65 empates.

Pachuca vs. Puebla

Estadio Hidalgo

Sábado 7 de marzo

19:06 horas

Dónde ver: Fox One

Pachuca domina la serie frente a Puebla con 24 victorias en 61 enfrentamientos. Los Tuzos acumulan nueve partidos consecutivos sin perder ante la Franja.

Tigres vs. Monterrey

Estadio Universitario

Sábado 7 de marzo

21:00 horas

Dónde ver: Canal 7 y Fox One

Se jugará la edición 142 del Clásico Regio. En los enfrentamientos de Liga MX, Tigres tiene ventaja con 43 triunfos, por 39 de Rayados y 36 empates.

Toluca vs. FC Juárez

Estadio Nemesio Diez

Domingo 8 de marzo

17:00 horas

Dónde ver: ViX

Toluca y Juárez se han enfrentado 15 veces en Liga MX. Los Diablos Rojos tienen ligera ventaja con seis victorias, por cinco de los Bravos y cuatro empates.

Xolos vs. Santos

Estadio Caliente

Domingo 8 de marzo

21:06 horas

Dónde ver: Fox One y Caliente Streaming

Santos tiene ventaja en el historial frente a Tijuana con 11 triunfos en 29 enfrentamientos. Los laguneros han ganado cinco de los últimos ocho duelos ante los Xolos.