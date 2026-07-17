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FMI liberó 346 millones de dólares a Venezuela para plan de reconstrucción tras sismos: Delcy Rodríguez
El desembolso "permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros", dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Venezuela accedió a 346 millones de dólares de sus propios recursos a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar en la recuperación tras los devastadores terremotos que azotaron el país a finales de junio, según anunció el viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El desembolso "permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros", dijo Rodríguez en un breve comunicado divulgado en su cuenta de Telegram.
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A inicios de julio el Fondo informó que su directora gerente, Kristalina Georgieva, conversó con Rodríguez sobre el uso de un tramo de reserva de 350 millones de dólares de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del organismo, aportados por Venezuela, para atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas de los dos terremotos que provocaron la muerte de al menos 5,000 personas, según los datos oficiales.