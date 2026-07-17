FMI liberó ⁠346 millones de dólares a Venezuela para plan de reconstrucción tras sismos: Delcy Rodríguez

Venezuela accedió a ⁠346 millones de dólares de sus propios recursos a través ⁠del Fondo Monetario Internacional (FMI) ⁠para ayudar en la recuperación tras los devastadores terremotos que azotaron el país a finales de junio, según anunció el viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El desembolso "permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros", dijo Rodríguez en un breve comunicado divulgado en su cuenta de Telegram.

A inicios de julio el Fondo informó que su directora gerente, Kristalina Georgieva, conversó ⁠con Rodríguez sobre el ⁠uso de ⁠un tramo de reserva de 350 ⁠millones de dólares de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del organismo, aportados por Venezuela, para atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas de los dos terremotos que provocaron ⁠la muerte de al menos 5,000 personas, según los datos oficiales.