EU levanta la prohibición y permite a empleados federales usar TikTok en dispositivos del Gobierno

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el viernes que los empleados federales ya pueden descargar la aplicación de videos cortos TikTok en dispositivos del Gobierno.

Una ley de 2022 prohibía a los empleados federales utilizar la aplicación en dispositivos del Gobierno alegando motivos de seguridad nacional, pero un dictamen del departamento publicado el viernes afirma que dicha ley ya no es aplicable.

El dictamen alude al acuerdo alcanzado por ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, para transferir el control de los datos de los usuarios estadounidenses de la aplicación y de sus operaciones a la empresa conjunta TikTok USDS, acuerdo que se completó en enero.