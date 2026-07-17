Klar es elegido el Mejor Banco Digital de México por Euromoney

Klar, la plataforma de servicios financieros líder en el país ha marcado un hito histórico en su trayectoria al ser galardonada con el premio "Mexico's Best Digital Bank for Consumers" en los renombrados Euromoney Awards for Excellence.

Este prestigioso reconocimiento internacional destaca la excelencia operativa, la seguridad y el acelerado crecimiento de la firma en el competitivo mercado latinoamericano.

Este logro coincide con un momento cumbre para la compañía, que actualmente celebra la confianza de 7 millones de usuarios en México, consolidando su relevancia y liderazgo en el ecosistema financiero nacional.

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El galardón reconoce el sobresaliente desempeño anual y la excelencia continua de Klar, impulsada por procesos tecnológicos internos altamente especializados que redefinen la experiencia de la banca digital.

También se presenta, además como la antesala idónea para la próxima gran evolución de la firma, la cual se encuentra actualmente en trámite ante las autoridades reguladoras para convertirse formalmente en una institución de banca múltiple. Este paso consolidará su infraestructura y expandirá su capacidad operativa en el mercado nacional.

Al respecto, Stefan Möller, CEO de Klar, señaló que este premio de Euromoney no es solo un reconocimiento al crecimiento masivo de la plataforma, sino una validación de que sus procesos especializados y su infraestructura de seguridad están fijando el nuevo estándar del sector en México.

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Asimismo, el directivo apuntó que, en una región tan competitiva como Latinoamérica, la excelencia continua es el único camino para ganarse la confianza del usuario.

En la actualidad, Klar se caracteriza por poseer un sólido ecosistema financiero en constante expansión.

Su oferta integral incluye una cuenta de débito con hasta 15% de rendimiento anual, inversiones fijas o flexibles, préstamos personales, pago de servicios, compras a meses sin intereses y diversas opciones de tarjetas de crédito, entre las que destacan su tarjeta Platino y la tarjeta de crédito con garantía.

Esta propuesta se ha robustecido mediante alianzas estratégicas como el lanzamiento de la Uber Card Powered by Klar, así como con la vertical Klar Empresarial, que brinda una amplia oferta de banca empresarial para PYMES y personas morales.

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Además, tras la reciente adquisición de la firma Yave, la compañía se prepara para incursionar próximamente en el sector de los créditos hipotecarios, con lo que la Sociedad Financiera Popular Klar continúa revolucionando el panorama financiero en México.

A través de soluciones 100% digitales en crédito, inversión y servicios corporativos, la institución se consolida como una alternativa moderna y transparente para que tanto personas como negocios gestionen sus finanzas con libertad y eficiencia.

Con este reconocimiento, Klar no solo reafirma su posición a la vanguardia de la innovación financiera, sino que establece un precedente en la inclusión digital del país. Su evolución constante asegura que continuará transformando la relación de los mexicanos con el dinero, consolidándose como el referente indiscutible de la banca del futuro.