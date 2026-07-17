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Ataques de EU causaron tres muertos y ocho heridos en el sur de Irán: autoridades
Un funcionario local "anunció que tres personas habían caído como mártires y que ocho habían resultado heridas como consecuencia de ataques enemigos en ciertas zonas de la provincia de Hormozgan este sábado por la mañana", escribió la agencia oficial IRNA.
Las autoridades de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, reportaron este sábado que los ataques estadounidenses en esa zona causaron al menos tres muertos y ocho heridos, según la agencia oficial IRNA.
Un funcionario local "anunció que tres personas habían caído como mártires y que ocho habían resultado heridas como consecuencia de ataques enemigos en ciertas zonas de la provincia de Hormozgan este sábado por la mañana", escribió ese medio estatal en Telegram.