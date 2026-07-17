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El Economista
Geopolítica

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Ataques de EU causaron tres muertos y ocho heridos en el sur de Irán: autoridades 

Un funcionario local "anunció que tres personas habían caído como mártires y que ocho habían resultado heridas como consecuencia de ataques enemigos en ciertas zonas de la provincia de Hormozgan este sábado por la mañana", escribió la agencia oficial IRNA.

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Una sección dañada de un puente tras un ataque en Bandar Khamir, provincia de Hormozgan.Foto: REUTERS

AFP

Las autoridades de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, reportaron este sábado que los ataques estadounidenses en esa zona causaron al menos tres muertos y ocho heridos, según la agencia oficial IRNA.

Un funcionario local "anunció que tres personas habían caído como mártires y que ocho habían resultado heridas como consecuencia de ataques enemigos en ciertas zonas de la provincia de Hormozgan este sábado por la mañana", escribió ese medio estatal en Telegram.

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