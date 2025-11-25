Primera Liguilla de Bravos bajo incertidumbre técnica

Bravos de Juárez vive su primera Liguilla con ambiente agridulce, pues al mismo tiempo en que celebran este hecho inédito no hay incertidumbre sobre la continuidad del director técnico que lo hizo posible, el uruguayo Martín Varini.

“Cuando termine el torneo nos sentaremos, evaluaremos e intentaremos tomar la mejor decisión”, expresó Varini después de eliminar a Pachuca en el último partido de Play-In y asegurar su lugar como rival de Toluca en cuartos de final.

Bravos fue fundado en 2015 y para 2019 debutó en primera división tras comprar la franquicia de Lobos BUAP. Ciudad Juárez ya tenía historia en Liga MX con clubes como Cobras e Indios, pero no vivía la euforia de la máxima categoría desde 2010.

Esa novatez pasó factura en el rendimiento hacia fase final. Juárez logró su primer repechaje en el Apertura 2022 precisamente contra Toluca, pero fue eliminado a partido único en el estadio Nemesio Diez por marcador de 0-3.

El segundo repechaje para Bravos se dio hasta el Clausura 2025, primer torneo de Varini al frente. Finalizaron en noveno lugar de la tabla con récord institucional de 24 puntos, pero perdieron ante Pumas como locales (1-2 en penales) en la primera etapa del Play-In y no pudieron instalarse en cuartos de final.

Un torneo después la historia fue diferente. Varini y sus dirigidos perdieron (1-3) con Tijuana en el primer Play-In pero lograron el pase a cuartos de final en el segundo, venciendo a Pachuca (2-1) en el estadio Olímpico Benito Juárez.

“Creo que venimos haciendo historia desde el primer semestre, primero con el récord de puntos y después el Play-In. Viene siendo un proceso que marca un camino, ojalá que así sea, para que esta institución pueda acostumbrarse a jugar este tipo de etapas. Hace un año nos tocó llegar, entonces, realmente estoy muy orgulloso”, definió Varini.

Sin embargo, el uruguayo sólo firmó contrato por los torneos Clausura y Apertura de 2025. Hasta ahora, no ha habido información oficial del club para renovarlo de cara al Clausura 2026, que empezará en los primeros días de enero.

Por el contrario, rumores han puesto sobre la mesa los nombres de Vicente Sánchez y Pedro Caixinha como sus posibles reemplazos.

Pero él toma el proceso con calma: “Ha sido un año de mucho crecimiento para mí tanto a nivel personal como profesional, hemos crecido mucho como cuerpo técnico gracias al club. Era un desafío grande para todos y creo que en conjunto todos hemos crecido. En Bravos se está dando un proceso de crecimiento y aprendizaje para todos, desde la propiedad (sic) hasta los jugadores, que son el último eslabón”.

Antes de concretar la renovación o sostener su partida, Varini tiene el reto de enfrentar al vigente campeón, Toluca, en cuartos de final.

Los Diablos fueron líderes de fase regular y tendrán la ventaja de cerrar la serie en el Nemesio Diez el sábado, mientras que la ida será este miércoles en Ciudad Juárez.

Sebastián Jurado, portero y capitán de Bravos, aseguró que tienen el anhelo de seguir haciendo historia, aunque con los pies bien puestos en la tierra por lo que significa Toluca como primer contrincante en su debut en Liguilla.

“No podemos pensar en poner una estrella si antes tenemos que enfrentar a un extraordinario equipo como es Toluca. El equipo tiene las herramientas y bases para hacerlo. Si bien es cierto que somos un equipo nuevo en esta instancia, nada es imposible y nada está escrito. Vamos a trabajar hasta donde tope, estoy seguro que vamos a competir de una gran manera y por supuesto que tenemos posibilidades de ganar”.

En ese sentido, Varini expuso la garra que ha tratado de impregnar en su equipo a lo largo del año, independientemente de los resultados.

“Siento que tenemos muchas oportunidades de crecer, como ser más consistentes en el juego y en escenarios que son nuevos es difícil, pero alcanzar ese grado de madurez para entender que por más que estemos tensos y que sepamos que estamos a un paso de hacer historia no tenemos que traicionar nuestra forma ni dejar de asumir riesgos, porque ese es mi ADN como entrenador. Ganemos, perdamos o empatemos, que sostengamos nuestra identidad”.

El más reciente antecedente de Liguilla entre un equipo de Ciudad Juárez y Toluca fue en los cuartos de final del Clausura 2009.

Los Diablos también llegaban como campeones, pero perdieron 0-1 global ante Indios, que logró instalarse en semifinales antes de caer con Pachuca.

Sebastián Jurado descarta una historia similar después de 16 años: “Es difícil basarnos en ese tipo de estadística porque hoy es un contexto totalmente distinto. Sabemos que Toluca no lleva un torneo haciendo bien las cosas, sino muchos años”.

También enfatizó el papel del primer partido: “Va a partir de las cosas que podamos hacer en casa, que es realmente el fuerte de nosotros, hacer pesar el estadio y todos los factores que involucran jugar en Juárez. Para nosotros va a ser muy importante sacar ventaja de aquí e ir al Nemesio bastante fortalecidos, inteligentes y tomando en cuenta muy bien el plan de partido que ponga el profe”.