Primer triunfo de final LNBP 2025 fue para Fuerza Regia

Fuerza Regia se apropió de la primera victoria en la final 2025 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), visitando a Diablos Rojos del México.

La quinteta de Monterrey ganó el Juego 1, disputado este lunes por la noche en el Gimnasio Olímpico Juan De la Barrera de la Ciudad de México, por marcador de 96-75, demostrando su jerarquía a pesar de jugar en calidad de visitante.

Joshua Ibarra y Brandon Paul destacaron con 22 puntos cada uno para Fuerza Regia, seguidos por Avry Holmes con 20. El porcentaje de efectividad de tiros del equipo regiomontano fue de 47.3% al término de los cuatro cuartos.

“Lo primero es que estoy muy contento de volver a estar en una final, creo que tres finales en cuatro años no es fácil con tres equipos diferentes, pero ahora mismo estamos jugando fuera contra los favoritos”, mencionó el español Pablo García, entrenador en jefe de Fuerza Regia, después del partido.

“Diablos mañana va a salir totalmente diferente, hoy funcionó el plan de juego, pero mañana será distinto. Va a ser un juego totalmente diferente, habrá que trabajar para volver a sorprenderles”, mencionó quien fuera campeón con Abejas de León en 2022 y con Fuerza Regia en 2023.

Por parte de Diablos Rojos, el mejor anotador fue Michael Carrera con 25 puntos; ningún otro jugador logró doble dígito, siendo Dontrell Brite el más adelantado con 9.

El equipo capitalino cerró el partido con 38.9% de efectividad en tiros, pero no pudo aprovechar el apoyo de sus aficionados para tomar la ventaja en el Juego 1, como sí lo hizo en la final de 2024 contra Halcones de Xalapa (debutó con triunfo de 89-80).

Los Diablos Rojos del México son los campeones defensores de la LNBP. Disputaron su primera temporada en 2024 e irrumpieron con título, luego de superar a Dorados de Chihuahua (3-1), Soles de Mexicali (4-2) y finalmente Halcones de Xalapa (4-1).

Fuerza Regia, por su parte, es el equipo más longevo de los que actualmente integran la LNBP y también el más ganador de la historia con cinco títulos (2017, 2019, 2020, 2021 y 2023).

Es por ello que las expectativas para la final 2025 son altas, incluso, por parte de los directivos de la LNBP, además de por el potencial que tienen ambas organizaciones en temas de organización y negocio de parte de sus dueños (familia Harp por parte de Diablos y familia González por parte de Fuerza Regia).

Ahora Diablos Rojos está obligado a remar contracorriente para aspirar a ser bicampeón del circuito de basquetbol mexicano.

Para su fortuna, el segundo partido de la serie también se disputará en la Ciudad de México, este martes 4 de noviembre a las 20:15 de la noche. Será su oportunidad para empatar como locales y obligar a que la final se extienda, al menos, a cinco juegos.

Esta es la primera vez en la postemporada 2025 que Diablos Rojos inicia con derrota. En las semifinales de la Zona Caliente superó 94-85 a Dorados de Chihuahua en su primer partido; en la final de la misma zona abrió con triunfo de 91-74 sobre Astros de Jalisco.

Del lado contrario, Fuerza Regia necesita tres triunfos en próximos días para conseguir su sexto título de LNBP y extender aún más su diferencia en la cima del palmarés, ya que por ahora sólo tiene una estrella de diferencia con Soles de Mexicali y Halcones de Xalapa.

La final se trasladará a la Arena Mobil de Monterrey a partir del viernes 7 de noviembre, para el Juego 3 y 4. El 5 también se llevaría a cabo allí en caso de ser necesario.