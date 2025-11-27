Portugal estrena título Sub-17 con nueva generación

El equipo monarca del futbol mundial sub 17 celebró su corona bajo el cobijo del Khalifa International Stadium de Qatar. Portugal acabó con los castillos de Austria, país que enmarcó su primera final en un torneo internacional de futbol, de cualquier categoría.

Un gol de Anísio Cabral bastó para el 1-0 del título, el primero en la historia de Lisboa en la categoría.

El delantero del Benfica anotó a los 32 minutos. Fue su séptimo tanto en el certamen, quedando apenas detrás de Johannes Moser (Austria), quien se llevó la Bota de Oro con ocho goles.

El país lusitano tiene una proyección a futuro con esta generación de jugadores que aún tienen como referencia a su estrella Cristiano Ronaldo, para soñar en grande y a largo plazo. La última vez que Portugal disputó un Mundial sub 17 fue en el 2003, cuando CR7 estaba por despegar al estrellato.

La nueva generación de 'ouro' acaba también de conquistar el campeonato Europeo.

“Me siento muy orgulloso de entrenar a estos jugadores. Fue un camino difícil, pero de mucho crecimiento, tanto para ellos como para mí. Tras la gran actuación que tuvimos en la Eurocopa, ganar el Mundial es fantástico. Los felicito por todo lo que han hecho, por todo lo que le han dado al país y al fútbol portugués”, dijo Bino, entrenador de Portugal.

La nueva generación portuguesa levanta la mano de promesa competitiva, con los dorsales de Hurtado, Quintas, Cunha, Mide o Anisio.

“Somos una generación con mucha calidad, no solo los jugadores que están aquí, también los que podrían estar y no están. Esto dice mucho de la calidad del fútbol portugués”, subrayó el defensa Martim Chelmik.

La selección dirigida por Bino - Manuel Albino Morin- tuvo en su recorrido rumbo a la corona mundial, un triunfo sobre México en octavos de final, donde se impuso por 5-0.

-------------0--------------0------------0-----------------0----------------0---------------

De los veinte torneos disputados, 11 selecciones han ganado el torneo:

Nigeria (5)

Brasil (4)

Ghana y México (2)

Arabia Saudita, Francia, Suiza, Inglaterra, Rusia (como Unión Soviética), Alemania y Portugal (1 cada uno).

deportes@eleconomista.mx