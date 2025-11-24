Nicolás Larcamón va por tercer triunfo sobre Chivas en fase final

Desde que llegó a dirigir en la Liga MX, Nicolás Larcamón está invicto en choques de fase final contra Chivas. Esta semana tiene el reto de mantener esa racha durante los cuartos de final del torneo Apertura 2025, al frente de Cruz Azul.

El argentino ha dirigido a Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul en su estancia por México desde hace cuatro años. Sus dos enfrentamientos con Chivas en postemporada fueron en repechaje, en el Apertura 2021 y Apertura 2022, ganando 6-5 y 5-4 en penales, respectivamente.

Pese a ello, el actual timonel de la Máquina no se confía previo al juego de ida del Apertura 2025, que será este jueves en Guadalajara.

“Es un antecedente que viste un poco a nivel mediático. Esas dos series que nos tocó salir victoriosos con Puebla fueron momentos muy lindos por tratarse de un rival de tanta popularidad, pero en relación con lo que se va a jugar este jueves y domingo no hay absolutamente nada”.

Cruz Azul finalizó la fase regular del Apertura 2025 en tercer lugar, por lo que desde hace un par de semanas, antes del parón de 19 días por Fecha FIFA, ya sabía que Chivas sería su rival en cuartos de final. El Deportivo Guadalajara fue sexto de la tabla.

Larcamón enfrentó a Chivas por primera vez desde el banquillo de Cruz Azul el 30 de agosto, en la Jornada 7. Ganó por 1-2 en el estadio Akron, aunque desde entonces aduló el estilo de juego de Gabriel Milito al frente del Rebaño.

“Recuerdo que en ese momento hubo varios que me dijeron que qué estaba analizando para decir semejante declaración, pero en definitiva el tiempo terminó perfilando a un equipo que mostró desde entonces ser muy competitivo y quizá no alcanzar los resultados que pretendía”, mencionó Larcamón en conferencia desde La Noria este lunes.

“Recuerdo una charla con Gabriel después del partido donde le manifesté eso. Evidentemente esa consistencia le permitió sobreponerse en un momento de falta de resultados y terminar redondeando una muy buena fase regular”.

Chivas fue uno de los equipos con mejor racha en el cierre de fase regular, logrando siete victorias en las últimas ocho jornadas. Además del boleto directo a cuartos de final, tuvo como premio que su delantero Armando González lograra el título de goleo junto a Paulinho, de Toluca, y Joao Pedro, de Atlético de San Luis.

Ante ello, Larcamón prevé una serie en la que tanto sus dirigidos como los de Milito busquen el control de balón e incentiven el espectáculo para los aficionados.

“El partido que visualizo es muy parecido en la tónica: dos equipos que van a intentar mucho protagonismo, ambicionar el maniatar al rival porque vivimos de eso, de que los desarrollos de los partidos nos resulten favorables. Conozco a Gabriel, lo he enfrentado en Chile, Brasil y México, siempre tiene un perfil de intención muy parecido al que yo pretendo. Me imagino una serie muy disputada y muy linda”.

Larcamón y Milito se han enfrentado cinco veces, efectivamente, entre las ligas de esos tres países. El balance es totalmente parejo con dos triunfos por cada lado y un empate, aunque Gabriel le ganó un trofeo a Nicolás (Campeonato Mineiro 2024).

Resignación por Kevin Mier

Por otra parte, el entrenador de Cruz Azul lamentó la ausencia de su portero titular, el colombiano Kevin Mier, de cara a la Liguilla y la Copa Intercontinental, que será en diciembre en Medio Oriente y a la que la Máquina accedió por ganar la Concachampions 2025.

“Lo lamento por Kevin, porque se merecía estar presente y protagonizando estos momentos lindos. Fue parte importantísima para llegar a estas instancias. Después, del resto, asumimos las circunstancias”.

En la última jornada, Mier fue lesionado por Adalberto Carrasquilla, mediocampista de Pumas. El árbitro no sancionó con tarjeta roja a pesar de que el portero de Cruz Azul tuvo que salir en el carrito de asistencias médicas y, posteriormente, tampoco hubo castigo para el jugador universitario por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Cruz Azul terminó perdiendo ese partido y por ende perdió la posibilidad de cerrar como líder. No obstante, Larcamón se enfoca en el presente ante Chivas.

“No haber sido súper líderes habiéndolo merecido, me despojo rápidamente de eso y asumo que será una serie espectacular con Chivas, de un nivel de exigencia muy bueno. Me entusiasma mucho porque sé que enciende mucho a nuestra afición.

“Me quedo mucho más con las circunstancias que son y no con las que hubiese querido que fueran o las que siento que merecíamos, porque en definitiva un poco la vida es eso y para adelante con la convicción de que este es el momento que teníamos que andar, confiando que lo que se nos viene por delante son momentos espectaculares”.

Esta será la cuarta ocasión en que Cruz Azul y Chivas se enfrenten en fase final desde la instauración de los torneos cortos en 1996.

Chivas lidera el historial con victorias en el repechaje del Clausura 2003 y cuartos de final del Apertura 2006. La única victoria cementera fue, también en cuartos, en el Verano 1999.