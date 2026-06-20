Mundial llega a 1,000 partidos: ¿qué selección ha jugado más veces?

El recorrido de la Copa del Mundo de la FIFA comenzó el 13 de julio de 1930 en Montevideo, Uruguay, ante una asistencia estimada en menos de 5,000 espectadores.

Noventa y seis años después, aquel torneo que inició con apenas 13 selecciones cumple 1,000 partidos y desata una fiebre de millones de seguidores alrededor del planeta, que consecuentemente aportan al rodaje de una maquina de millones de dólares de ingresos.

El milésimo juego del Mundial se celebra el de 20 de junio de 2026 en el Estadio Monterrey, al norte de México, entre las selecciones de Japón y Túnez.

El partido no es definitivo en cuanto a que corresponde a fase de grupos. Será la segunda jornada del Grupo F, en el que japoneses y tunecinos compiten también con Países Bajos y Suecia.

Sin embargo, la historia alrededor del icónimo número 1,000 es lo que capta el interés de este choque más allá de las fronteras mexicanas.

“Participar en el partido 1,000 será realmente especial. Te permite apreciar toda la historia del torneo: los mejores partidos y los mejores jugadores que escribieron los capítulos más increíbles en la historia de la Copa del Mundo”, mencionó en la previa el capitán de Túnez, Ellyes Skhiri.

Un total de 209 selecciones participaron en las eliminatorias para el Mundial 2026 de la FIFA, 8% más que los países y territorios que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El futbol es el deporte más popular del mundo y uno de los medios más potentes para conectar a las personas. En este Mundial, sin ir más lejos, estamos viendo cómo aficionados de diferentes países interactúan independientemente de su nacionalidad”, agregó el seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu.

México está haciendo historia en esta edición al convertirse en el primer país organizador de tres Mundiales, añadiendo las que realizó en solitario en 1970 y 1986.

Su legado crecerá aún más después de este 20 de junio, cuando a través del Estadio Monterrey quede marcado en la historia de la FIFA por albergar el milésimo partido de los Mundiales, más allá del resultado entre Japón y Túnez.

A continuación, con información oficial de FIFA, algunos de los datos más relevantes en la previa de los 1,000 partidos de la Copa del Mundo.

Selecciones con más partidos de Copa del Mundo disputados:

Brasil – 116

Alemania – 114

Argentina – 89

Selecciones con más goles de Copa del Mundo anotados:

Brasil – 241

Alemania – 241

Argentina – 155

Selecciones con más títulos de Copa del Mundo:

Brasil – 5 (último en 2002)

Alemania – 4 (último en 2014)

Italia – 4 (último en 2006)

Ciudades que han albergado al menos un partido de Copa del Mundo:

175

Ciudades de México que han albergado al menos un partido de Copa del Mundo:

10 (CDMX, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Toluca, Irapuato, Neza, Querétaro y Zapopan)

Selecciones que han participado en al menos una edición de Copa del Mundo:

84

Selecciones con más ediciones de Copa del Mundo disputadas:

Brasil – 23

Alemania – 21

Argentina – 19

Goles marcados hasta Qatar 2022:

2,720

Máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo:

1. Lionel Messi (Argentina) y Miroslav Klose (Alemania) – 16

2. Ronaldo (Brasil) – 15

3. Gerd Müller (Alemania) y Kylian Mbappé (Francia) – 14

*Datos hasta el 20 de junio de 2026.

Fuente: FIFA