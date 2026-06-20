Alemania vence 2-1 a Costa de Marfil

Deniz Undav marcó dos goles tras salir desde el banquillo el sábado ⁠y Alemania logró una emocionante remontada para vencer 2-1 a Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial, asegurándose así su pase a la fase eliminatoria por primera vez desde que se proclamó ⁠campeona en 2014.

Tras la anulación de dos ⁠goles en la primera mitad, Alemania no perdió la concentración y, mediante pases precisos, encontró el camino, mientras que su rival desplegó su dinámico fútbol ofensivo en un vibrante encuentro.

Undav empató el marcador con una volea que ingresó por la parte alta del arco en el minuto 68 y volvió a marcar tras recibir un preciso pase a la entrada del área grande, girarse y disparar un balón que Yahia Fofana no pudo detener.

El versátil delantero suma ya nueve goles en sus últimos ocho partidos. Simon Adingra tuvo una última oportunidad para Costa de Marfil, pero no logró rematar dentro del área antes de que Alemania contraatacara y Fofana bloqueara un disparo raso de Nathaniel Brown.

Costa de Marfil abrió el marcador en la primera mitad cuando Franck Kessie aprovechó un rebote tras un disparo de Amad Diallo, en una jugada iniciada por Yan Diomande, quien avanzó por la banda izquierda y centró al área.

Con más de 100,000 personas de ascendencia alemana viviendo en Toronto, los hombres de Julian Nagelsmann contaron con un gran apoyo, pero llegaron al descanso con la moral baja tras ocho intentos a puerta.

Alemania estuvo a punto de abrir el marcador cuando el centrocampista Aleksandar Pavlovic remató un córner corto en el minuto 25, pero se consideró que había cometido falta sobre Fofana.

La decisión dejó a Pavlovic atónito, con ⁠las manos en la cabeza, mientras que Fofana recibió atención ⁠médica tras el choque y la afición alemana ⁠mostró su descontento con la decisión arbitral.

Poco después, Costa de Marfil finalmente logró el gol de Kessie. La selección ⁠de África Occidental ha marcado en sus últimos siete partidos del torneo, la racha más larga de este tipo en su historia.

Alemania volvió a anotar, pero la celebración se vio interrumpida cuando el árbitro determinó que Jamal Musiala había cometido falta sobre Odilon Kossounou en la jugada previa.

El equipo europeo lidera el Grupo E con seis puntos y se clasificó para los dieciseisavos de final, mientras que Costa de Marfil se queda con tres unidades tras dos partidos.

Ecuador y Curazao se enfrentarán en Kansas City ⁠en el otro choque de la zona más tarde el sábado. Alemania cerrará la fase de grupos contra Ecuador el jueves en Nueva Jersey, mientras que Costa de Marfil se medirá a Curazao en Filadelfia.