Mundial 2026: Entre la euforia del futbol y el eco de las protestas

La Ciudad de México vive una jornada histórica con el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcada por el entusiasmo de miles de aficionados que se congregaron en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo y distintos puntos de la capital para celebrar la máxima fiesta del futbol. Sin embargo, el ambiente festivo convivió con marchas, manifestaciones y expresiones de protesta que aprovecharon la atención internacional del torneo para visibilizar sus demandas.