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Mundial 2026: Entre la euforia del futbol y el eco de las protestas

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La Ciudad de México vive una jornada histórica con el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcada por el entusiasmo de miles de aficionados que se congregaron en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo y distintos puntos de la capital para celebrar la máxima fiesta del futbol. Sin embargo, el ambiente festivo convivió con marchas, manifestaciones y expresiones de protesta que aprovecharon la atención internacional del torneo para visibilizar sus demandas.

Redacción El Economista

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Colectivos de madres buscadoras aprovecharon la atención internacional del torneo para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta México.Foto: Gilberto Marquina

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La presencia policial se mantuvo en puntos estratégicos de la ciudad para prevenir incidentes durante las celebraciones mundialistas.Foto: Gilberto Marquina

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Policías capitalinos realizaron labores de control y orientación para facilitar el flujo de aficionados en los principales accesos al estadio.Foto: Eric Lugo

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La pasión por el futbol se hizo presente desde las primeras horas del día, con seguidores de la Selección MexicanaFoto: Eric Lugo/ El Economista

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzaron la vigilancia en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural del Mundial 2026.Foto: Gilberto Marquina

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La ilusión de ver al Tricolor reunió a miles de personas en una jornada histórica para el futbol mexicano.Foto: Rodrigo Riquelme

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Los aficionados invadieron los alrededores del estadio horas antes del debut de México en la Copa del MundoFoto: Rodrigo Riquelme

Entre música, color y tradición: Así se vivió la inauguración del Mundial 2026 en el Azteca

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El Estadio Azteca vibró con música, color y tradición durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026.Foto: Rodrigo Riquelme

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Artistas de distintos países se reunieron en el Azteca para celebrar el arranque de la Copa del Mundo, entre ellos el colombiano J-Blavin.Foto: Rodrigo Riquelme

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Los Ángeles Azules pusieron a bailar al público con su característico ritmo durante la ceremonia inaugural.Foto: Rodrigo Riquelme

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Miles de aficionados acompañaron con cánticos y aplausos el espectáculo que dio inicio a la Copa del Mundo.Foto: Rodrigo Riquelme

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