México vs. Paraguay: horario, dónde ver al Tri en el duelo rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana cerrará su actividad de la última fecha FIFA del año con un partido clave rumbo al Mundial 2026: este martes 18 de noviembre, el Tri enfrentará a Paraguay en el Alamodome, en San Antonio, Texas.

El duelo llega apenas unos días después del empate sin goles ante Uruguay, un encuentro que dejó sensaciones encontradas y volvió a evidenciar los retos del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Un Tri que compite, pero no gana

México viene de igualar 0-0 ante Uruguay en Torreón en un partido áspero, con pocas oportunidades y donde el equipo sumó su quinto encuentro sin victoria en este proceso.

Tras el encuentro, Javier Aguirre reconoció que el desempeño dejó luces y sombras y que “no fuimos capaces de ganar. Tampoco merecíamos perder”, evaluó.

Por último, el técnico destacó, sin embargo, avances en el funcionamiento: “viví un partido intenso e igualado con un poquito de mejores cosas nosotros… pero al final lo único que vale es el empate”, dijo.

Al mismo tiempo, el rival charrúa, dirigido por Marcelo Bielsa, admitió que México superó sus expectativas: “nuestro equipo jugó por debajo de lo que pensé que podíamos producir y México jugó por encima de lo que imaginé”, señaló el técnico argentino.

Lo que anticipa Aguirre para el duelo ante Paraguay

Previo al juego ante Uruguay, Aguirre subrayó la importancia de estos amistosos como preparación para el Mundial.

“Es un buen ensayo para lo que se viene. Estos partidos te permiten ver quién tiene arrestos para estar en la Selección Nacional.”

Sobre la mentalidad del equipo, fue claro en lo que espera replicar el 18 de noviembre: “espero un equipo que se sienta local, que se venga arriba en lo anímico… Quiero un equipo que esté a la altura de las circunstancias y que nos deje satisfechos.”

El entrenador también destacó la participación de jóvenes talentos, incluyendo al delantero Armando González, a quien ha seguido de cerca: “lo conozco desde que nació… es mexicano, es goleador y me gustaría involucrarme en esta historia.”

Cómo llega Paraguay

La Albirroja enfrentará a México en condición de visitante y buscará aprovechar el ritmo competitivo, en medio de un proceso de renovación previo al Mundial de 2026, al que aspira clasificar por la vía sudamericana.

Horario y dónde ver México vs. Paraguay

Fecha: martes 18 de noviembre

Hora: 19:30 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Alamodome, San Antonio, Texas

Transmisión en TV:

Canal 5 (TUDN)

Canal 7 (TV Azteca)

Streaming: VIX

Este duelo será el último del año para México y una oportunidad más para que Aguirre defina piezas rumbo a 2026, refine funcionamiento ofensivo, uno de los puntos pendientes del equipo, y observe a los jóvenes que buscan un lugar en la lista final del Mundial que el país coorganizará junto con Estados Unidos y Canadá.