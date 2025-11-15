Sinner derrota a De Miñaur y avanza a la final del Masters ATP

Jannik Sinner, número 2 del mundo, avanzó este sábado a su tercera final consecutiva del Masters ATP, luego de imponerse al australiano Álex de Miñaur (N.7) por 7-5 y 6-2 en Turín.

Sinner, vencedor en 2024 del Torneo de Maestros, que enfrenta a los ocho mejores tenistas de la temporada, defenderá su corona el domingo contra el ganador de la segunda semifinal, que enfrenta este sábado a su gran rival Carlos Alcaraz (N.1) y al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.8).

"Alcanzar la final por tercera vez consecutiva significa mucho para mí", declaró Sinner, que perdió en 2023 contra el serbio Novak Djokovic y que se impuso el año pasado al estadounidense Taylor Fritz.

El italiano alarga así su impresionante racha en el Masters ATP, torneo en el que no ha concedido ningún set en los nueve partidos disputados entre la edición 2024 y 2025. Además, son ya 30 las victorias consecutivas en pista dura cubierta, su superficie predilecta.

"Es el último evento del año y está genial acabar de esta forma", dijo Sinner.

También presenta un parcial inmaculado contra De Miñaur, con trece victorias en otros tantos partidos.

El primer set del sábado fue emocionante, con dos bolas de break no aprovechadas por Sinner en el primer juego... y otras tres salvadas por el italiano en el segundo.

"Fue un partido muy duro, en especial el arranque del primer set. Sentía que él (De Miñaur) servía muy bien, muy preciso", reconoció el italiano.

Pese a que fueron numerosas las ocasiones en las que parecía que uno de los dos tenistas iba a lograr un break, hubo que esperar al undécimo juego, en el que con su tercera bola de break Sinner logró adelantarse 6-5 para cerrar la manga con su servicio.

En la segunda el italiano pisó el acelerador y se hizo con los dos primeros servicios de su rival, adelantándose 4-0. Luego gestionó esa ventaja apoyándose en su servicio, y sentenció el partido en el octavo juego con su segunda bola de partido.