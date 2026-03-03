Mejorar hazaña, meta de México en Clásico Mundial de Beisbol

Cumplir con una participación histórica tiene dos consecuencias para cualquier equipo: festejar y cuestionarse si es capaz de repetir.

Es el caso de México rumbo al Clásico Mundial de Beisbol (WBC, por sus siglas en inglés) 2026, luego de que en 2023 logró un papel inédito al ser tercer lugar, sólo detrás de Japón (campeón) y Estados Unidos.

Las expectativas son altas en 2026, sobre todo, por repetir al mánager Benjamín Gil, quien en las últimas semanas fue campeón de Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y Serie del Caribe con Charros de Jalisco.

Él mismo se ha encargado de crecer dichas expectativas: “Vamos a ser campeones mundiales. El 17 de marzo nos coronamos en Miami. Sé que mucha gente dice ‘está soñando; que pise el suelo’, pero los sueños no son para poner los pies en el suelo. Creo en nuestro equipo, tenemos una tremenda selección”, le dijo al diario AS.

Pero para Eitán Benezra, especialista de beisbol en la cadena ESPN con 19 años de experiencia, repetir la hazaña no es algo garantizado.“Está muy complicado. Este es un róster un poco más corto en cuanto a talento y es un grupo más difícil (que en 2023)”, opina para El Economista.

“Pocos aficionados tienen en el radar a Italia, pero es un equipo peligroso, atascado de jugadores estadounidenses con raíces italianas que le pueden complicar mucho a México porque es su último juego en fase de grupos. Luego, si México se mete a cuartos de final, parece que el cruce no sería tan complicado. Puede repetir en semifinales y después, a nueve entradas, ver contra quién le toca y que por ahí haya historia”.

El WBC 2026 se disputará del 5 al 17 de marzo entre 20 selecciones. México conforma el Grupo B con Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Todos tendrán un partido contra cada uno y los dos mejores avanzarán a cuartos de final.

Impulso de Grandes LigasDe los 30 peloteros de México para el WBC 2026, 21 pertenecen a instituciones de Grandes Ligas (MLB). No todos son protagonistas, pero sí hay quienes vienen de una temporada de jerarquía en 2025, como Andrés Muñoz con Mariners y Alejandro Kirk con Blue Jays.No obstante, el especialista consultado por este diario observa deficiencias respecto al róster de 2023.

“Lo que brinca es la rotación, porque es mucho menos profunda. Que ahí puede, dependiendo de lo que decidan Benjamín Gil y su cuerpo técnico, atenuar un poco con el bullpen, que sí me parece más profundo”.

Benezra agrega: “Ofensivamente creo que hay menos profundidad (…) Históricamente México tiene mucha profundidad en pitcheo, pero en esta edición va menos fuerte en ese sentido. Las bajas de bateo son muy importantes con Isaac Paredes y Marcelo Mayer. México va a competir, pero veo un róster menos sólido que hace tres años”.

Randy Arozarena (Mariners), Jarren Durán (Red Sox) y Javier Assad (Cubs) son otros de los peloteros de MLB que sobresalen en el róster mexicano.

—¿Qué diferencia aportan los jugadores de MLB en un evento como el Clásico?

—“Los mejores del mundo están allí y entre más peloteros de MLB tengas, más posibilidades hay de que seas campeón. Por ahí de inmediato viene la reflexión de Japón, pero su liga es muy sólida y Japón tiene, además, una proyección diferente con su selección respecto al resto del mundo, pero claro que tener más jugadores en MLB marca diferencia”.

Esta será la sexta edición en la historia del WBC. En los cinco antecedentes, hay tres selecciones que lograron igualar o mejorar su posición de un evento a otro: Japón, campeón en 2006 y 2009; Corea del Sur, tercer lugar en 2006 y subcampeón en 2009; y Puerto Rico, subcampeón en 2013 y 2017.

Rendimiento máximo

Por otra parte, el comunicador de ESPN descarta que los jugadores de MLB reduzcan su rendimiento intencionalmente en el WBC para evitar lesiones, recordando que la temporada inicia a finales de marzo.

“Lo vimos hace tres años con Shohei Ohtani lanzando 100 millas ante Mike Trout para ganar el Clásico. Vimos lo de Randy Arozarena con México en el jardín, rifándose el físico, o Edwin Díaz, cerrador de Puerto Rico, que después de festejar una victoria contra República Dominicana se lesionó. No creo que alguien se guarde algo”.

Además, enfatiza que la dinámica para ser campeón en un WBC es totalmente distinta a una competencia que dure meses.

“El beisbol es un juego largo. En temporada regular son 162 juegos, es muy difícil decir que hay un equipo mejor que otro si después de 162 juegos uno termina con 10 mejor que otro. En el Clásico y los Juegos Olímpicos es a un juego y muchas cosas cambian. Las eliminatorias son a nueve entradas y ahí lo das todo”.

Un total de 190 jugadores pertenecientes a MLB y un récord de 78 nominados al Juego de Estrellas están registrados en los 20 rósters del WBC 2026.En el caso de México, otro punto que llama la atención es que casi la mitad de los seleccionados no son nacidos en territorio nacional: 13 nacieron en Estados Unidos y uno en Cuba.

En otros deportes, particularmente en futbol, que la Selección Mexicana convoque no nacidos en el país genera críticas. En beisbol generan sensaciones positivas, pero ese proviene del resultado como equipo, analiza Eitán Benezra.

“La verdad es que se debe a que en el último Clásico los resultados se dieron. Si las cosas no se hubieran presentado así, las críticas serían similares. En los Juegos Olímpicos no le fue bien a la selección con muchos no nacidos en México y hubo críticas, pero creo que hace tres años se consiguieron cosas muy importantes. Eso permitió que se fuera más receptivo con ellos”.

Otro argumento, destaca, es que “hay jóvenes que están exponiendo literalmente millones de dólares para representar a México y eso les da mucho valor. Esos millones se exponen por una eventual lesión a un año de ser agentes libres. El seguro les garantiza el salario de este año, pero si sufren una lesión que comprometa su carrera o no les permita regresar al mismo nivel, las negociaciones van a ser diferentes para 2027, 2028 o 2029. A pesar de eso, estos jóvenes están ahí, buscando representar a México”.

México ha participado en todas las ediciones del WBC con peloteros de MLB y varios no nacidos en el país. En 2006 y 2009 alcanzó cuartos de final, en 2013 y 2017 no superó la primera ronda, mientras que en 2023 ocurrió el récord del tercer puesto.

