Marcel Ruiz: “por el bicampeonato con Toluca y en contra del play-in”

Marcel Ruiz se ha vuelto una voz de autoridad de Toluca FC. Es seleccionado mexicano y campeón con los Diablos Rojos, club que terminó en el liderato del Apertura 2025.

El centrocampista no ha tenido descanso total desde que Toluca jugó su último partido en la jornada 17 (8 de noviembre). Fue llamado por el entrenador Javier Aguirre en el periodo reciente de fecha FIFA y en sus opiniones, fue crítico de los resultados obtenidos por el Tricolor en los amistosos: “Difícil de asimilar. Se cierra un poco agridulce (el año 2025), pero muchos de esos juegos creo que el accionar no refleja lo que el marcador sí".

Con Toluca ha jugado 15 partidos en la temporada, anotó dos goles y conectó dos asistencias. En esta ocasión, expresó por qué el club puede revalidar el título.

“Desde el torneo pasado, incluso haciendo un buen torneo, nunca se nos consideró como el máximo candidato y aún así logramos ser Campeones, entonces honestamente, simplemente hacemos nuestro trabajo, tratamos de estar atentos, de hacer lo mejor posible a la hora del partido y se nos han dado los resultados, y como equipo tenemos una gran química, que es lo que nos distingue de los demás y ahora iremos partido a partido para lograr el Bicampeonato, aprendimos a jugar estos partidos hemos conseguido varios títulos y cosas importantes, y el tener estas experiencias de forma continua te ayudan a manejar los juegos”.

El rival a vencer en cuartos de final son los Bravos de Juárez, que jugarán su primera liguilla. El boleto lo obtuvieron la noche del domingo al eliminar a los Tuzos en el play-in.

“Si clasificaron es por algo, siempre van a ser rivales difíciles en la Liguilla, y cada quien, con sus fortalezas y sus debilidades, pero creo que va a ser un duelo difícil. Ahora enfrentamos a un rival que es su primera Liguilla, y trataremos de aprovechar la localía como siempre lo hemos hecho”.

El formato Play-In de la Liga MX que se instauró en el torneo Apertura 2023, reemplazando al repechaje, es una medida que a Marcel no le parece efectiva. Supuestamente, el Play-in desaparecerá para el Clausura 2026, antes del Mundial, esto con el fin de entregar a la Selección mexicana a los jugadores de liga convocados.

“En lo personal nunca me ha gustado el Play In, ahora creo que salimos perjudicados por el tema de la falta de ritmo que siempre pasa habrá que sobreponerse a ello y jugar el partido”.

deportes@eleconomista.mx