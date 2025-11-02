Maratón de Nueva York 2025: 16 centésimas y el cierre de Kipchoge

El 2025 marca una nueva referencia en el Maratón de Nueva York.

Hellen Obiri estableció un nuevo récord femenil, mientras que su compatriota keniano, Benson Kipruto, ganó la carrera masculina superando a Alexander Mutiso por menos de un segundo.

Obiri, quien también ganó la carrera en 2023, terminó con un tiempo de dos horas, 19 minutos y 51 segundos. Obiri corrió junto a la ganadora de 2022, Sharon Lokedi, hasta que se despegó de su compatriota en la última milla, acelerando y ganando con facilidad, superando el récord anterior del circuito de 2:22:31 establecido por Margaret Okayo en 2003. La campeona defensora, Sheila Chepkirui, terminó tercera. Las tres mejoraron la marca anterior del circuito.

“Había una competencia muy fuerte. [Me dije a mí misma]: voy a dar lo mejor de mí, voy a esforzarme al máximo”, dijo Obiri, quien ganó 50,000 adicionales por romper el récord del circuito.

El trío de excampeonas se despegó del grupo al entrar en el Bronx, en la milla 20. La estadounidense Fiona O’Keeffe y la corredora neerlandesa Sifan Hassan habían logrado formar un grupo de cinco al entrar en Manhattan unos kilómetros antes, pero no pudieron mantener el ritmo en el tramo final.

Esta fue la primera vez que las tres ganadoras anteriores de la categoría femenil coincidieron en la misma carrera desde 2018. El trío no defraudó, ofreciendo un rendimiento estelar. Fue el segundo año consecutivo que las kenianas coparon los tres primeros puestos.

Kipruto vence a Mutiso en el thriller neoyorquino

La prueba masculina marcó un ritmo cardiaco, único y con el menor tiempo de distancia jamás visto.

Kipruto y Mutiso se separaron del grupo perseguidor en la carrera masculina al llegar a la milla 24. Kipruto parecía haber sentenciado la carrera, alejándose de Mutiso en los últimos 200 metros. Pero Mutiso, también de Kenia, no se rindió, acelerando en los últimos 50 metros antes de quedarse a las puertas de la victoria. Kipruto terminó en 2:08:09.

“Fue increíble. La última parte fue muy difícil. Me esforcé al máximo para asegurarme de ganar”.

Kipruto ha ganado cuatro de los seis Majors originales tras sus victorias en Boston, Chicago y Tokio. En el caso de Mutiso, su segundo puesto se produjo tras su victoria en Londres en 2024.

El keniano Eliud Kipchoge, el único hombre en bajar de las dos horas en maratón, terminó 17º con un tiempo de 2:14:36, en lo que muchos especulan que podría ser la última maratón competitiva del bicampeón olímpico.

El recorrido de 42.2 kilómetros llevó a los corredores a través de los cinco distritos de Nueva York, comenzando en Staten Island y terminando en Central Park, Manhattan. Este es el 49º año que la carrera se disputa en los cinco distritos. Anteriormente, el recorrido transcurría íntegramente por Central Park. La primera edición contó con tan solo 55 participantes, mientras que el año pasado se registró un récord de 55.642 personas, la mayor participación en la historia de este deporte hasta que el Maratón de Londres la superó a principios de este año.

Podios en el 2025:

Division Varonil_

2025: Benson Kipruto (Kenia) - 2:08:09

2024: Abdi Nageeye (Países Bajos) - 2:07:39

2023: Tamirat Tola (Etiopía) - 2:04:58

Division Femenil:

2025: Hellen Obiri (Kenia) - 2:19:51

2024: Sheila Chepkirui (Kenia) - 2:24:35

2023: Hellen Obiri (Kenia) - 2:27:23