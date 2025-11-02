Yamamoto, el MVP de la Serie Mundial sin hablar inglés

El Jugador Más Valioso, Yoshinobu Yamamoto comentó una foto donde está dormido abrazando el trofeo en el avión que despegó desde Toronto. Compartió cuatro palabras en inglés en la publicación: Such a happy flight (Un vuelo tan feliz).

Que el pitcher japonés haya hecho esto realmente sorprende porque normalmente su comunicación no es en inglés. Ocupa un intérprete que se llama Yoshihiro Sonoda, ex judoka universitario en Japón, que pasó las dos décadas anteriores trabajando en la industria del entretenimiento como técnico de iluminación. Sus historias son opuestas y hoy tan complementarias. Sonoda no tenía experiencia previa como intérprete y menos experto en béisbol. Aprendió a interpretar los datos de seguimiento de la pelota con el entrenador asistente de lanzadores, Connor McGuiness, y el gerente de ciencias del rendimiento, Tyler Duncan. Consultó con intérpretes veteranos, como Shingo Horie, de los Padres de San Diego, y Hiro Fujiwara, de los Mets de Nueva York.

El año pasado, durante el día de prensa de la Serie Mundial, le preguntaron a Yamamoto sobre Sonoda. “Éramos novatos este año, venía de otro sector y supongo que pasó por muchas dificultades. Pero no lo demostró”. Sonoda tiene una pequeña libreta donde anota cada lanzamiento de Yamamoto. En un partido nocturno en Baltimore el mes pasado, tomó notas como de costumbre, apuntando los tipos de lanzamientos y su ubicación.

En el sábado del 1 de noviembre, Yamamoto mostró que en el montículo es inagotable. Tras lanzar 96 lanzamientos la noche anterior, consiguió los últimos tres outs de la Serie Mundial. En su lanzamiento número 34 de la noche, y el número 130 de las últimas 26 horas, Yamamoto lanzó una bola para doble play a Mookie Betts, quien la convirtió en un 6-6-3 a Freddie Freeman para terminar el juego.

Fue una actuación épica para la historia, que incluso llevó al manager de los Dodgers, Dave Roberts, a calificarlo como “El Mejor de Todos los Tiempos” durante su discurso posterior al partido y pronunció una palabra sagrada del deporte estadounidense “The Goat”.

Los Dodgers gastaron más de 1000 millones de dólares en Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki. Ahora, son campeones de la Serie Mundial juntos: la primera vez que tres jugadores japoneses han estado en la plantilla campeona de la MLB.

El tridente japonés tuvo todo el respaldo para dar el mejor juego, entre ellos, están los interpretes. Se sabe que todos los días que los Dodgers juegan de visitantes, Yamamoto pide café de Starbucks a domicilio al hotel del equipo y siempre le pide algo a Sonoda.

“Yamamoto es todo un caballero, una persona de gran integridad. Trata a todos, desde Hiro hasta mí mismo y a todo el personal de apoyo, con el mayor respeto”, dijo el mánager Dave Roberts.

El eje japonés de la Serie Mundial 2025

Más victorias en esta postemporada: Yoshinobu Yamamoto

Más jonrones en esta postemporada: Shohei Ohtani (empatado en el primer lugar)

Más salvamentos en esta postemporada: Roki Sasaki