“Lucharemos por título mundial”: Mercedes tras doblete de F1 en Australia

La ilusión en la escudería Mercedes está al máximo después de iniciar la temporada 2026 de Fórmula 1 con doblete: victoria de George Russell y segundo lugar para Kimi Antonelli. El podio lo completó Charles Leclerc, de Ferrari.

La Fórmula 1 está iniciando lo que muchos especialistas denominan como “una nueva era”, entre cambios técnicos y mecánicos que obligan a los pilotos a redescubrir sus habilidades.

El circuito Albert Park, en Melbourne, vio el inicio oficial de esta etapa con la primera de 24 carreras programadas entre marzo y diciembre, además, siendo el primer Gran Premio de la historia con 11 escuderías y 22 pilotos.

George Russell consiguió su sexta victoria en Fórmula 1 al cerrar con tiempo de 1:23:06.801. El británico de 28 años nunca había ganado en Australia, ya que sus antecedentes en lo más alto del podio fueron en Brasil 2022, Austria y Las Vegas 2024, así como Canadá y Singapur 2025.

Russell fue consciente, en declaraciones posteriores, de que el camino al título es muy largo: “Para ser honesto, es como ganar otra carrera porque estamos en la primera carrera de una temporada muy larga”.

Siendo el más veterano de Mercedes en la actualidad, agregó: “Claro que quiero luchar por victorias semana tras semana, pero ahora todos estamos aquí para luchar por el Campeonato Mundial y para eso hemos trabajado muy duro. Si queremos lograrlo, todavía tenemos que mejorar, porque hoy no rendimos a la altura en muchos aspectos, principalmente en la salida, y tuvimos suerte de no empeorar”.

Sin embargo, las declaraciones que más llamaron la atención fueron las del director del equipo, Toto Wolff, pensando en el primer título para Mercedes en la era post Lewis Hamilton.

“Vernos conseguir un sólido doblete en la primera carrera nos permitirá luchar por el Campeonato Mundial. Requerirá mucho trabajo duro y sabemos que nuestros competidores nos perseguirán, pero así es exactamente como queríamos empezar el año”.

Mercedes es la tercera escudería con más Mundiales de Pilotos ganados en la historia de Fórmula 1 con nueve, sólo detrás de los 13 de McLaren y 15 de Ferrari.

Pero su último título fue en 2020 con Lewis Hamilton, quien se mudó a Ferrari a partir de 2025. Es decir, esta es apenas la segunda temporada en la que los pilotos titulares de la escudería alemana son George Russell y Kimi Antonelli.

Otra pieza importante para el 1-2 de Mercedes, que de hecho fue el 61 de su historia y primero en la era post Hamilton, fue el equipo técnico-mecánico.

“Es un gran resultado para todos en Lauda Drive y Morgan Drive comenzar la nueva era de F1 con un doblete. Prepararse para este año ha sido un largo camino, pero todos los miembros del equipo deben estar orgullosos de que el esfuerzo haya dado sus frutos”, expresó Andrew Shovlin, director de ingeniería de pista de Mercedes, luego de los cambios que está experimentando la competencia.

Gracias al resultado de George Russell y Kimi Antonelli, Mercedes inició la temporada 2026 en lo más alto del Mundial de Constructores con un total de 43 puntos, seguido de Ferrari con 27 y McLaren (vigentes campeones) con 10.

“Es una forma perfecta de empezar la temporada y disfrutaremos de este momento, pero aún es muy pronto en el campeonato y sabemos que nuestros rivales intentarán recortar distancias rápidamente. No fue fácil para nosotros, así que veremos cómo nos va en China la semana que viene”, añadió Russell.

La temporada 2026 de Fórmula 1 continuará el domingo 15 de marzo con el Gran Premio de China, el cual fue ganado por Oscar Piastri, de McLaren, el año anterior.