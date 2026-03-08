El británico Russell gana el GP de Australia en un golpe de mano de Mercedes

El británico George Russell venció este domingo en el Gran Premio de Australia, la carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1, en un doblete del equipo Mercedes, que colocó en segundo lugar al italiano Kimi Antonelli.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que lideró la prueba en varios sectores, completó el podio en Melbourne, donde se pusieron por primera vez a prueba las revolucionarias nuevas reglas para los autos.

En las gradas, las decenas de miles de aficionados australianos sufrieron una enorme decepción antes siquiera de comenzar la prueba, cuando el ídolo local Oscar Piastri se accidentó en la vuelta de formación y quedó fuera de la competencia por los graves daños de su McLaren.

El británico Lando Norris (McLaren) inició la defensa del título con un quinto lugar, uno por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que firmó una de sus características remontadas.

El tetracampeón mundial había arrancado la carrera desde el fondo de la parrilla por un accidente en la sesión de clasificación y fue adelantando rivales hasta toparse con Norris.

El mexicano Sergio Pérez, de vuelta a la competición, fue decimosexto en la carrera de debut de la escudería estadounidense Cadillac.

Audi, otro equipo debutante, lució mejores prestaciones y colocó al brasileño Gabriel Bortoleto en la novena posición.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) escaló dos posiciones desde la salida hasta el decimocuarto lugar a pesar de que fue sancionado con una parada en el pit por una infracción en la salida.

"El ritmo hoy fue un poco mejor, en carrera estamos peleando un poco más. Me podía haber quedado tirado en la largada y por suerte terminamos la carrera. Fue una carrera muy larga y hay que laburar para mejorar", admitió el argentino.

El español Carlos Sainz (Williams) terminó en el decimoquinto lugar mientras su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) se contó entre los abundantes abandonos tras una gran salida.

Mercedes, rival a batir

Mercedes, que ya había dominado la qualy del sábado, se ratificó como el equipo a batir en este inicio de temporada.

Russell, que gozaba de la pole position, y Antonelli, se vieron adelantados en la salida por Leclerc pero fueron capaces de dejar atrás después a su rival de Ferrari.

Con el coche de seguridad virtual saliendo en repetidas ocasiones, Russell mantuvo la compostura hasta firmar su sexta victoria en un Gran Premio y primera desde Singapur el año pasado.

"¡Fue una pelea infernal al principio! Hice una mala salida y tuve algunas batallas realmente intensas con Charles en la arrancada. Estoy muy contento de haber cruzado la meta", se felicitó Russell.

Mercedes fue la escudería que más cómoda se sintió con la entrada en vigor de la nueva normativa técnica que ha revolucionado los monoplazas y, en particular, sus motores, ahora 50% térmicos y 50% eléctricos.

Mientras muchos pilotos habían criticado los nuevos autos y expresado dudas sobre la posibilidad de adelantar, el primer examen resultó espectacular, con numerosos adelantamientos, especialmente en la cabeza de la carrera durante las primeras vueltas entre Russell y Leclerc.

Cinco coches no lograron terminar la prueba. Además de Piastri y Alonso, tampoco llegaron a meta Nico Hülkenberg (Audi), Isack Hadjar (Red Bull) y Valtteri Bottas (Cadillac).

La Fórmula 1 se traslada a China el próximo fin de semana antes de moverse a Japón. Las rondas cuatro y cinco están programadas para Baréin y Arabia Saudita, pero su celebración en esos países está en riesgo debido a la guerra en Medio Oriente.