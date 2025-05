LPGA TOUR, disponible para oportunidades en México

Para detonar una serie de torneos de golf femenil en México, solamente se necesita contactar al LPGA TOUR para analizar oportunidades. Durante el primer torneo en Mayakoba (de un acuerdo de cinco años), Casey Ceman, Vicepresidente de Asuntos Comerciales de Torneos tomó la entrevista de El Economista para responder sobre la expansión del LPGA en nuestro país.

“Siempre estamos buscando estrategia global para saber donde queremos tener eventos cada año. Siempre revisamos nuestro calendario para hacerlo fácil en los viajes de nuestras jugadoras, siempre estamos viendo hacia diferentes mercados. Latinoamérica y México son importantes porque tenemos historia ahí”.

Luis Durán, director general de RLH Properties y socio patrocinador junto a GS Sports Management comentó presencialmente sobre sus propiedades hoteleras con campo de golf en destinos turísticos como Puerto Vallarta y Los Cabos.

—¿Jugar en otro lugar del país o esperar a que se cumpla el primer contrato en Mayakoba?

—“Queremos seguir explorando más oportunidades en México, no creo que haya algo nuevo en este momento. Si encontramos a las personas y socios correctos podríamos estar interesados. No he tenido la oportunidad de hablar con Luis, pero claro, estamos interesados en escuchar oportunidades. Todas las atenciones han sido de primera clase, las jugadoras están contentas por la hospitalidad y lo bien que las trataron”, subrayó el Vicepresidente.

El calendario lleva al LPGA Tour a 14 estados de Estados Unidos y a otros 12 países, incluyendo dos giras asiáticas multi-evento, la primera en febrero y marzo y la segunda en octubre y noviembre, que incluye el regreso del Hanwha LIFEPLUS International Crown a Corea. Una gira europea tendrá lugar en julio y agosto. Como novedad en el calendario actual entró México por primera vez desde 2017.

“Tenemos 12 eventos internacionales este 2025, como en México, Canadá, Escocia, Gales, Francia, Corea, China, Singapur, Japón, Tailandia. Tenemos audiencia global y en México, hay historia con Lorena Ochoa y actualmente, con el talento joven de Gaby López y María Fassi, por supuesto queremos regresar”.

El Campo de Golf ‘El Camaleón’ en Playa del Carmen se encuentra a unos 45 minutos al sur del aeropuerto de Cancún. Treinta y dos de las 35 golfistas que participarán en el US OPEN en Wisconsin tomaron un vuelo chárter de aproximadamente 6 horas y 30 minutos. La capacidad del avión fue de 80 pasajeros y las golfistas pudieron llevar hasta tres invitados, familiares, amigos o incluso a sus caddies. El avión estuvo programado para despegar unas tres horas después de la conclusión de la ronda final.

“Cada jugadora tiene un plan diferente, no todas van a Wisconsin, a algunas les gusta jugar entre los majors, a otras no. Creo que es bueno para Mayakoba por la atención de los patrocinadores y agencias que tienen las jugadoras que van al US Open (...) Toda la expectativa que se generó desde que se anunció el torneo en Mayakoba. Siempre es retador cuando se inicia un evento, pero estamos orgullosos de lo que se está construyendo”.

Gustavo Santoscoy García confirmó después de la premiación de la campeona Chisato Iwai que el torneo se jugará en abril del 2026, debido a que tendrán mejor clima y posibilidades de recibir jugadoras de mejor ranking sin tener el US Open a una semana de distancia.

“Siempre estamos cuidando esos factores y buscamos construir nuestro calendario consultando a los campos, socios comerciales principales, clima, toma tiempo saber cómo unimos todos los factores, tomamos en cuenta el factor geográfico”, apunta Casey.