María Fassi: “no salió como queríamos pero hay LPGA en México para rato”

La dificultad de jugar en casa siendo la única imagen mexicana a seguir hasta el último día del LPGA Tour en Mayakoba tiene un precio: las expectativas.

Los patrocinadores personales, del evento y los fans, quieren celebrar un triunfo con María Fassi, que fue la única de las ocho jugadoras nacionales que pasó el corte en el field de la Riviera Maya.

A María le acompañan y esperan los fans al finalizar su ronda. Firma autógrafos y le dice a una niña de unos 5 años que ella podría ser la siguiente golfista mexicana seguida por todos.

La hidalguense ya representó a México dos veces en Juegos Olímpicos (Tokio 2020 y París 2024) y en Panamericanos Toronto 2015. Además, tiene en puerta, la siguiente semana, su primer US OPEN como golfista profesional.

Su motivación y certeza en el camino a seguir, lo externa cada que se le cuestiona en el LPGA de Mayakoba, que es su primer torneo como jugadora profesional en México, es decir, seis años después de que debutó en la élite del TOUR.

A Fassi la respaldan al menos 10 patrocinadores, entre alianzas y contratos. En la tercera ronda del torneo (sábado) vestía un suéter azul marino con el logo de AT&T en un lado del pecho, y en el otro, el de RSM. También se puso una gorra blanca con la identidad de Taylor Made.

_¿Qué tan difícil es responder a expectativas de patrocinadores y organizadores cuando eres la única mexicana (de 8) en llegar hasta el último día del torneo?

“Al ser el primer torneo y al ser ocho mexicanas jugando esta semana lo queríamos hacer bien, pero no salió de la manera que quisiéramos. Incluso a mí, pues me tocó jugar el fin de semana, pero no estoy en la posición que me gustaría estar. Aunque si nos preguntas a las ocho, creo que estamos extremadamente orgullosas y agradecidas con la familia Santoscoy y que trajo al torneo a México, que volvió a creer en el golf mexicano y que tenemos LPGA para rato acá”, respondió a El Economista al atender a medios tras su ronda.

El contrato del LPGA Tour en México es por cinco años y GS Sports Management y RLH Properties lideraron la negociación del contrato.

Gustavo Santoscoy ha comentado en entrevistas con este medio, que espera que la cartera de patrocinadores del evento crezca, pues actualmente, solo cuatro marcas, que no son del mundo del golf o de la sede, respaldan la primera edición del “comeback” del TOUR femenil en México.

“Este campo, afortunadamente, lo he jugado ya varias veces y tuve la posibilidad desde hace un año de empezar a visualizarme tirando buenos tiros, con mucha gente alrededor, a visualizar a mi familia acompañándome y creo que al final eso me dio mucha tranquilidad. Cuando me tocó pegar el primer tiro el jueves en el hoyo 10, ya lo había pegado miles de veces, entonces fue como ‘muy bien, llegó el día’. Esto ya lo había vivido muchas veces, al final del día la visualización fue una de las muchas cosas que más me ayudó”, amplió Fassi.

Resultado de las tres rondas

TERCERA RONDA (SÁBADO)Concluyó con una tarjeta de 71 golpes (-1) y marcha con un total de 142 (+2 mejorando su actuación de las dos rondas previas)

SEGUNDA RONDA (VIERNES)Terminó con una tarjeta de 72, par de campo y con un acumulado de +3.

**[Gaby López, única tricolor con tarjeta LPGA, no pasó el corte con un score de 73 (+1), y acumulado de +8. Tampoco el resto de las mexicanas pasó el corte]- Andrea Ostos de Chihuahua firmó tarjeta de 79 golpes (+7), para un acumulado de +13 (T124). Sumó apenas un birdie en el día, por seis bogeys y un doble bogey.- Clarisa Temelo concluyó con 81 impactos (+9) y sumó un total de+16 (132).- Isabella Fierro terminó con 74 golpes (+2), para totalizar +10 (T114).- Fernanda Lira finalizó su ronda con 76 golpes (+4), +8 en total (T97). -María Balcázar finalizó la segunda ronda con 80 (+8) y total de +12 (T119).- Carolina Rotzinger firmó tarjeta de 78 (+6) para tener acumulado de +25 (135).

PRIMERA RONDA (JUEVES)Concluyó arriba del par de campo, al sumar 75 golpes (+3). Tuvo un inicio prometedor con dos bogeys y dos pares, sin embargo, luego tiro doble bogey y bogey sencillo para cerrar uno arriba en la primera parte del recorrido. En la sesión vespertina registró otros tres bogeys a cambio de un birdie y cerró su participación del día en el lugar T63.

Perfil: María Fassi

María Fassi

-27 años

-Hidalgo

-Profesional en 2019

-Ha ganado 1.2 millones de dólares en su trayectoria (hasta mayo del 2025).

-Comenzó a jugar golf desde los 7 años.

-LPGA TOUR Mayakoba es su debut en un torneo profesional en México.-Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

-Juegos Panamericanos Toronto 2015.

- Fue elegida por USGA, para ser parte del field que participará en el US Open, el segundo major de la temporada 2025 que se celebrará en Erin, Winconsin, del 29 de mayo al 1 de junio.

- Terminó como la mejor jugadora en la rama universitaria de Estados Unidos en 2018.

- En la Universidad de Arkansas ganó el NCAA Individual National Championship y el SEC Individual Championship.

-Mayakoba es su segundo torneo en el TOUR, el primero fue el Ford Championship y su mejor tarjeta fue de 76 golpes.

-Compite en el Epson Tour.

Respecto al US OPEN 2025, María Fassi dice:

"Si hacemos las cosas bien, voy a poder sumar puntos para el LPGA, para el año y empezar a retomar un poco más de control sobre lo que va a ser mi resto de temporada, porque en este momento está un poco incierta”.

Patrocinadores y alianzas de María Fassi

FASSIAT&TGolf4HerStephens (desde el 2019) (firma de servicios financieros)

RSM P&G (Procter & Gamble)

Taylor Made

Rolex

Nike

DOWTzutzusport

*Fundación María Fassi https://www.fassisfriends.com/

Los patrocinadores del LPGA Tour Mayakoba 2025:Banamex por tres años (2025-2027)Mayakoba MéxicoMéxico Riviera Maya OpenXUNTASRiviera MayaEl Camaleón MayakobaClub CarMaestro Dobel TequilaNational Car Rental