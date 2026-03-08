En jornada de clásicos, Gignac le da triunfo a Tigres y Chivas remonta ante el Atlas

En una jornada de clásicos, el francés André-Pierre Gignac hizo un dramático gol el sábado para que los Tigres vencieran 1-0 al Monterrey, mientras que el Guadalajara vino de atrás para derrotar 2-1 al Atlas en la décima fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

También en la cartelera, el Cruz Azul se afianzó como líder al golear 3-0 al Atlético San Luis y el América dio un profundo respiro al vencer con apuro 2-1 al Querétaro.

El estadio Universitario de Nuevo León, "El Volcán", estalló en tiempo de compensación cuando Gignac hizo el gol para que los Tigres se impusieran como locales 1-0 al Monterrey en el clásico del norte.

A sus 40 años, Gignac comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó al campo al minuto 80. Al 90+1, hizo el gol de la victoria.

El francés aumentó su récord como máximo anotador de este clásico norteño con 15 goles, y al final del juego fue alzado en hombros por sus compañeros.

Los Tigres dirigidos por Guido Pizarro llegaron a 16 puntos y se colocaron en sexto lugar. El Monterrey de Nicolás Sánchez se quedó con 13 unidades en la novena posición.

"Queremos mucho a André. Fue de película todo, el final también cuando van todos a abrazarlo y a levantarlo. Esa imagen es muy buena. Dominamos de principio a fin, ganamos por justicia. Cuando se gana sobre el final se disfruta un poco más", dijo Pizarro.

Milito le gana el clásico a Cocca

En un clásico tapatío que enfrentó a dos entrenadores argentinos, el Guadalajara de Gabriel Milito se llevó el triunfo por 2-1 sobre el Atlas de Diego Cocca.

Paulo Ramírez (12') puso en ventaja al Atlas, que se quedó con 16 puntos en la séptima posición.

Armando González (48') y Ángel Sepúlveda (84' penal) consiguieron la voltereta para el Guadalajara que llegó a 21 unidades para colocarse en el tercer peldaño.

"Fue una victoria justa y bien trabajada. Le damos mucho valor al triunfo por ser un clásico, y para mí tiene una cuota adicional muy importante, porque empezar perdiendo y remontar fortalece el ánimo y la confianza de los jugadores", expresó Milito.

Al minuto 73, cuando el partido estaba igualado 1-1, Camilo Vargas, portero colombiano del Atlas, le atajó un penal a Armando González.

El arquero bogotano de 36 años se confirmó como el portero extranjero que más penales ha atajado, con 16, en la historia de la liga mexicana en donde lleva 14 torneos, todos con el Atlas.

Las Chivas de Milito retornaron a la senda del triunfo luego de dos derrotas que interrumpieron su racha de seis victorias al hilo desde el inicio del torneo.

La derrota resultó más dolorosa para los Zorros de Cocca porque vieron cortada su racha de 10 partidos consecutivos sin perder como locales en el estadio Jalisco.

Cruz Azul domina a San Luis

En el estadio Cuauhtémoc, su casa prestada para este torneo, La Máquina del Cruz Azul logró su octava victoria para afianzarse en el primer lugar con 25 puntos.

Dirigida por el argentino Nicolás Larcamón, la escuadra celeste llegó a nueve juegos sin perder.

El Atlético San Luis del entrenador español Guillermo Abascal sufrió su sexta derrota y se quedó con 10 unidades en la duodécima posición.

El argentino Agustín Palavecino (16'), el uruguayo Gabriel Fernández (67') y Andrés Montaño (71') hicieron los goles para el quinto triunfo consecutivo del equipo cementero.

América y Jardine respiran

En el estadio La Corregidora, luego de dos dolorosas derrotas como local, el poderoso América venció, de visita y con sobresaliente actuación del uruguayo Brian Rodríguez, 2-1 al modesto Querétaro.

Las Águilas del América adiestradas por el entrenador brasileño André Jardine llegaron a 14 puntos para situarse en el octavo lugar.

Los Gallos Blancos del Querétaro del director técnico chileno Esteban González se quedaron en la decimoséptima posición con seis unidades.

Brian Rodríguez anotó el primer gol del partido (21') y dio la asistencia para que Patricio Salas (62') sentenciara el triunfo americanista.

Alí Ávila (45'+1) consiguió el gol del equipo queretano.