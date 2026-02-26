Deporte es ruta de transformación: tenistas del WTA Mérida

De acuerdo con un estudio de 2022 de Women in Sport —organización benéfica de Reino Unido—, 43% de las niñas dejan de practicar deporte al finalizar la educación primaria.

La principal causa (65%) es que no les gusta que otros la observen mientras hacen cualquier tipo de ejercicio, debido a que se sienten inseguras sobre su aspecto físico durante y después de la pubertad, profundiza el estudio.

Organizaciones de países como Estados Unidos, Francia y Alemania también han documentado descensos de autoconfianza y seguridad en niñas durante la pubertad y adolescencia, aunque no necesariamente estén vinculados a la práctica deportiva.

El problema es claro y en algunos casos incluye adversidades de seguridad pública y economía familiar, dependiendo de los contextos socioculturales de cada país.

Pero, a manera general, el deporte sigue siendo visto como una de las principales rutas para atacar ese tipo de emociones. Esa es la descripción que compartieron tres tenistas a El Economista durante su participación en la edición 2026 del Mérida WTA 500.

“Creo que el deporte es sumamente importante. Recuerdo, en mi juventud, la influencia que tuvo tener la estructura y la manera de canalizar mi espíritu competitivo de la forma correcta a través del deporte”, señaló Katie Boulter.

Originaria de Inglaterra y actual ranking 69 del mundo, Boulter es una de las tenistas que constantemente ha alzado la voz para reportar casos de acoso, bullying y hasta amenazas de muerte tanto de manera digital como presencial.

“Todo esto es casi normal hoy en día. A veces es un mundo extraño”, expresó al medio The Guardian a finales de 2024.

Emma Raducanu (Reino Unido), Danielle Collins (Estados Unidos), Elina Svitolina (Ucrania), Caroline Garcia (Francia) e Iga Swiatek (Polonia) son otras jugadoras que han padecido ese tipo de dificultades, a pesar de sus destacados resultados en el plano deportivo.

Boulter reconoció en esa charla con The Guardian que la Asociación de Tenis Femenil (WTA, por sus siglas en inglés) las hace sentir seguras porque “estamos muy bien protegidas”.

El espíritu de lucha de la británica no sólo se refleja en cancha, donde esta semana alcanzó al menos los cuartos de final del Mérida WTA 500, sino también en su deseo de que el deporte prevalezca como un catalizador a las emociones negativas de niñas y jóvenes.

“Siento que tuve mucha suerte de haber estado rodeada de toda mi familia, que siempre estuvo orientada al deporte, porque de verdad creo que el deporte marca una gran diferencia”, insistió desde las instalaciones del Yucatán Country Club.

“Tener una meta en mente e intentar lograr algo que implique un estilo de vida saludable y activo puede ser una gran pasión. Obviamente elegí ese camino, así que soy un poco parcial, pero creo que eso puede ayudar a muchas chicas a mejorar su confianza y a cómo se presentan a sí mismas”.

Oportunidad y disciplina

Cristina Bucsa, originaria de España, también emitió su opinión desde el Mérida WTA 500: “El deporte, más bien, te da mucha disciplina, trabajo duro y resiliencia. Eso es para la vida en general, así que te prepara para todo”.

Bucsa tiene 28 años y actualmente es la segunda mejor rankeada de su país en WTA. También avanzó a cuartos de final en el Abierto de Mérida.

“Animo a todas las niñas a practicar este deporte, que es muy bonito. Sí que hay que hacer muchos sacrificios, pero hay que disfrutar el camino siempre. Lo más importante es que disfruten y crean en sí mismas”.

La colombiana Emiliana Arango, que actualmente es la mejor latinoamericana del ranking mundial, expresó un mensaje similar.

“Creo que el deporte es algo muy lindo. A mí me ha llevado por todo el mundo, he tenido la oportunidad de conocer gente increíble, personas muy especiales, así que les diría a las niñas que sigan soñando y que traten de hacer del deporte un sueño”.

A nivel institucional, WTA presentó a inicios de 2025 una nueva imagen y filosofía basada en entrevistas “con cerca de 100 jugadoras, pasadas y presentes, incluida Billie Jean King”, señaló el comunicado oficial.

Uno de sus objetivos, bajo el eslogan ‘Rally the world (unir al mundo)’, es “inspirar a la próxima generación y apoyar a comunidades de todo el mundo con la defensa y acción en favor de la salud y empoderamiento de las mujeres”.

Ons Jabeur, de origen árabe, y Naomi Osaka, símbolo de la lucha por la salud mental en el deporte, fueron algunas de las primeras embajadoras de este cambio de marca.

El tenis es una de las plataformas con mayor eco femenil en el mundo. De acuerdo con el más reciente ranking Forbes de atletas femeninas mejor pagadas del planeta (diciembre de 2025), ocho integrantes del top 10 provienen de este deporte, siendo la líder la estadounidense Coco Gauff con 33 millones de dólares.