Jaiba Brava vs Irapuato: serie Final inédita de Liga de Expansión

La Jaiba buscará su primer título desde el Guardianes 2020 en la Liga de Expansión en la que los Leones Negros siguen siendo el vigente campeón hasta el silbatazo final del Apertura 2025.

Tanto la Jaiba como Irapuato, rivales en la final, son proyectos provenientes de Liga Premier. Esta temporada, el equipo de Tampico terminó invicto en la fase regular con 30 unidades, mismas que sumaron el Atlante y Cancún FC, pero la diferencia de goles lo relegó al tercer peldaño. En su primera aparición en la Liguilla, eliminó a Leones Negros, el actual campeón, después echó a Tepatitlán para clasificarse a la final del Apertura 2025.

La final tiene al tercer lugar de la clasificación Jaiba, y al cuarto clasificado, Irapuato. Ambos tienen un antecedente en la jornada 5 de la fase regular, partido que empataron a uno. la Jaiba es guiada por el entrenador Marco Antonio Ruiz, e Irapuato por Daniel Alcántar.

“Felicito a mi equipo porque llegar a dos finales consecutivas y terminar un torneo invicto no cualquiera, queremos más y con humildad trabajamos para conseguir los objetivos. Estamos levantando la mano en todos los sentidos, el cuerpo técnico y jugadores. La única manera de regresar a primera división que es donde quiero estar, es haciendo bien las cosas aquí, ser protagonistas en instancias finales. Es tema también de que nos abran la competencia (Liga MX) y abrir más oportunidades para nosotros los técnicos“, dijo en conferencia de prensa el DT de la Jaiba Brava.

La Liguilla quedará marcada por su alto promedio goleador histórico (3.02).

Horarios Final

IDA:

Irapuato vs. Jaiba Brava

Estadio Sergio León Chávez | 19:00 HR | Sábado 29 de noviembre.

VUELTA:

Jaiba Brava vs. Irapuato

Estadio Tamaulipas | 19:00 HR | Sábado 6 de diciembre.

Resultados semifinales:

Irapuato 1-1 Atlético Morelia | Semifinal de vuelta.

Atlético Morelia 0-0 Irapuato | Semifinal de ida.