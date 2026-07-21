Peso mexicano perfila segundo avance consecutivo frente al dólar en mercado atento a Oriente Medio

El peso mexicano se aprecia moderadamente frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local avanza por segundo día, con la atención en Oriente Medio y en el reinicio ⁠de las conversaciones comerciales sobre el T-MEC entre México y Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4049 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4284 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una mejora 2.35 centavos o 0.13 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de17.4246 y un nivel mínimo de 17.3755 unidades. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide a la divisa estadounidense con una cesta de seis pares, sube 0.07% a 101.02 puntos.

Estados Unidos bombardeó Irán después de que Donald Trump advirtió que el país pagará por la muerte de 17 soldados estadounidenses. Irán atacó instalaciones de Estados Unidos ⁠en Baréin, ⁠Kuwait y Jordania, y impactó un petrolero ⁠en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos para retomar el diálogo sigue generando optimismo: "La continuidad de los contactos diplomáticos y la ausencia de un cierre confirmado de las rutas marítimas evitan una reacción defensiva más intensa", explicó Pepperstone.

En cuanto al tema comercial, se esperan conversaciones sobre el acuerdo T-MEC con Estados Unidos en la Ciudad de México. Entre los temas a tratar destacan automóviles, agricultura, el acero y pagos electrónicos, relevantes para las expectativas de inversión.

"El peso mexicano extiende su apreciación frente al dólar, mientras los mercados recuperan el apetito por el riesgo y centran su atención en la reunión bilateral para la revisión del T-MEC en la Ciudad de ⁠México", destacaron analistas de Monex Grupo Financiero.