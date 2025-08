Oeisis: cuando el tributo se convierte en arte y el regreso de Oasis ya está vivo

El tan esperado regreso de Oasis ya está vivo. No solo sobre los escenarios británicos, donde Liam y Noel Gallagher parecen haber dejado atrás todos sus problemas, sino también en otros rincones del mundo, donde el legado de la banda se mantiene con una fidelidad y talento sorprendente. Desde Argentina, Oeisis —considerado el mejor tributo a Oasis en América Latina— ha logrado capturar no solo el sonido, sino la esencia misma de una de las bandas más influyentes del britpop.

Ayer por la mañana, platiqué con Martín Pacheco, quien interpreta a Noel Gallagher —el genio o “The Chief”— en la banda. Más que una imitación, Oeisis representa una forma de devoción artística, que combina precisión técnica, teatralidad y una profunda comprensión emocional del fenómeno Oasis.

“Esto es de fanático a fanático. Nosotros amamos esta banda, y queremos que cada show sea una experiencia inmersiva, como si viajáramos 20 o 30 años atrás”, me dice Martín.

Oeisis nació en Buenos Aires en 2015, de la fusión de dos proyectos musicales previos. Desde entonces, han perfeccionado su puesta en escena hasta el punto de recrear conciertos icónicos como Knebworth 1996 (uno de los eventos más icónicos en la historia del britpop y de la banda misma, convirtiéndose en uno de los conciertos al aire libre más grandes del Reino Unido), con el mismo repertorio, vestuario, diálogos y actitud que los Gallagher en su época de oro.

Pero Oeisis no sólo replica, reinterpreta con respeto. Estudian cada gesto, cada arreglo, cada postura en el escenario. En el caso de Mauro Matteucci (Liam), incluso la forma de sostener el micrófono se analiza para evitar lesiones vocales. En el caso de Martín, comprender las emociones que motivan la composición de cada canción es parte esencial de la interpretación.

“Noel escribió estas canciones, él sabe lo que siente. Nosotros tenemos que adivinarlo, empatizar, estudiar,” confiesa Martín.

Martín Pacheco tuvo también la oportunidad de conocer a Noel Gallagher en Buenos Aires, cuando la primera formación de High Flying Birds visitó la ciudad.

“Los seguimos hasta el hotel, nos saludaron, firmaron autógrafos y nos tomamos fotos,” recuerda. Incluso cuenta con humor una anécdota donde el baterista se quedó dormido en una silla y fue dejado solo, reflejando la espontaneidad y humanidad detrás del mito.

Y el resultado conmueve. Durante su paso por el Reino Unido, Oeisis se presentó de forma improvisada en un bar de Manchester lleno de fanáticos que los reconocieron al instante.

“Éramos cinco argentinos en la cuna de Oasis, tocando para 300 personas que gritaban como si fueran los originales,” recuerda Martín con orgullo.

Ahora, Oeisis llega a México con una gira que incluye la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El espectáculo es una recreación fiel del legendario concierto de Knebworth, y las canciones que nunca pueden faltar: Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Live Forever y Cigarettes and Alcohol.

Este auge de bandas tributo no es un fenómeno aislado. Como destacó recientemente The Guardian, hay una “explosión global de tributos a Oasis” que funcionan como un “calentamiento” emocional y cultural para la tan esperada reunión oficial. Oeisis, sin duda, forma parte central de ese fenómeno.

Pero más allá del tributo, lo que conmueve es el momento: el regreso real de Oasis está sucediendo, y Oeisis lo acompaña como un espejo emocional. Martín fue testigo de los recientes shows de los Gallagher en Heaton Park (Manchester) y Wembley Stadium (Londres) y comparte que algo ha cambiado.

“Ya no se siente el resentimiento. Son dos personas en paz, haciendo música juntos de nuevo. Se bromean, se relajan… es otra etapa”.

Y quizás, como dice Martín, fueron sus hijos quienes propiciaron esta reconciliación.

“Cuando se empezó a recomponer la relación entre ellos, algo se activó en los Gallagher. Yo creo que los hijos los unieron”, en palabras de Martín.

Ese mismo espíritu de reconciliación y reencuentro es el que Oeisis quiere transmitir al público mexicano.

Porque a veces, el arte no necesita ser original para ser auténtico. A veces, el tributo es también una forma de creación. Y Oeisis lo demuestra en cada nota, en cada gesto, en cada aplauso.

Más informes acerca de Oeisis Knebworth Night, México 2025: lamaraka.com.mx

IG: @oeisisisok @mauro.oeisisok @_martinlp