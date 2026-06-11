Fans en el Estadio Ciudad de México predicen resultados en vez de caos

El circuito estadio Ciudad de México fue un gran pasillo de fans que crearon la atmósfera previa a la inauguración de la nueva catedral del futbol, la única con tres mundiales en su historia.

En un recorrido hecho por El Economista cinco horas antes del partido (13:00 hrs) no encontró molestia en los aficionados entrevistados respecto al caos de bloqueos y manifestaciones que se habían presentado en la ciudad desde días antes.

Nada fue contratiempo para la llegada de los aficionados a los filtros de seguridad que dan acceso al estadio.

Los fans desviaron la charla hacia el pronóstico del resultado del partido.

La emoción y la prisa por entrar al estadio les hicieron olvidar por un momento, cualquier preocupación en torno a alguna protesta social.

En conclusión, los aficionados entrevistados pronosticaron tres goles a favor de México.

“Sin problema en nuestro acceso, venimos de Ghana para apoyar a Sudáfrica y más bien fue un viaje largo desde nuestro país”, compartieron tres fans vestidos con el jersey amarillo de los afana.

Un fan de Portugal, que dijo ser supuestamente agente de un jugador del equipo sudafricano, gritaba eufórico por su país, aunque venía a apoyar a los bafana.

“Venimos de Sudáfrica, llegamos hoy para el partido, jugaremos golf mañana y después nos regresamos. Es un viaje rápido”.

Un abuelo y sus dos nietos caminaban con sus banderas de México y una Copa del Mundo de plástico, sin saber si se la dejarían pasar al estadio.

“No me importa cuánto dinero me gaste, traigo cartera abierta. Son mis nietos y no sé si pueda traerlos a otro Mundial”.

Sin embargo, un grupo grande de aficionados mexicanos intentaron entrar por la fuerza por la puerta 3 (acceso C).

Ocurrió minutos después de que pasaron los autobuses de la Selección de Sudáfrica y México.

Al verse replegados por el personal de seguridad en la reja del estadio comenzaron a tomar las vallas que dividen los filtros de acceso y golpearon la puerta. La policía montada empezó a retirarlos y comenzaron los jaloneos. La porra se dispersó y algunos se quedaron en esa puerta para convivir con fans extranjeros .