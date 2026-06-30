Wall Street tuvo su mejor segundo trimestre en seis años

Los índices de renta variable estadounidense concluyeron la jornada del martes con un tono positivo, empujadas por el sector tecnológico, sin perder foco de temas geopolíticos y económicos.

El índice industrial Dow Jones ganó 0.26% a 52,317.81 unidades, el S&P 500 subió 0.78% a 7,498.79 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite avanzó 1.52% a 26,213.72 enteros.

El Nasdaq y S&P 500 enlazaron dos subidas por primera vez en dos semanas, mientras que el Dow volvió a renovar su máximo de todos los tiempos.

Aunque el mes fue mixto, el segundo trimestre fue positivo para los tres índices, con ganancias de entre 12 y 21% en el que se convirtió en el mejor periodo de abril a junio desde 2020.

Los inversionistas continuaron incorporando el martes declaraciones encontradas, luego que Irán negara reuniones con funcionarios estadounidenses, mientras que, de acuerdo con Washington.

El mercado, que ha visto varias declaraciones contradictorias en las últimas semanas, parece seguir confiando en que el conflicto no volverá a escalar y los referentes del petróleo perdieron más de 20% durante junio, su peor mes en más de cuatro años.

El ánimo positivo fue liderado por el sector tecnológico, que ha ganado volatilidad las últimas semanas.

La mayoría de las grandes emisoras de semiconductores, como NVIDIA, Broadcom, AMD, Intel y Applied Materials recuperan terreno.

Durante la jornada Amazon Web Services anunció una inversión de 1,000 millones de dólares en una unidad que ayudará a sus clientes en la implementación de sistemas de inteligencia artificial.

Las acciones tecnológicas, de acuerdo con las emisoras del S&P 500, también protagonizaron el segundo trimestre, liderando el mercado con 37.2%, seguidas de industriales (18.2%) y comunicaciones (12.9%). En tanto, solo consumo básico, servicios básicos y energía acabaron el periodo con minusvalías.

Los analistas depositan sus esperanzas en la temporada de resultados para impulsar las acciones, sobre todo tras la dura caída de la semana pasada.