Océanos registran el junio más cálido de la historia por El Niño y el cambio climático: Copernicus

Los océanos del mundo registraron el mes de junio más cálido del que se tiene registro, por cuenta del fenómeno natural de El Niño al que se suma el calentamiento global causado por actividades humanas, anunció el miércoles el observatorio europeo Copernicus.

La temperatura media en la superficie de los océanos, que cubren dos tercios del planeta, fue de 20.98 °C en junio y superó el récord previo de junio de 2024 (20.89 °C). El primer semestre de 2026 en su conjunto es el segundo más cálido jamás registrado.