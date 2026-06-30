SK Hynix cotizará ADS en Nasdaq

SK Hynix, un fabricante surcoreano de chips y semiconductores, prepara una oferta pública de American Depositary Shares (ADS) en el mercado Nasdaq Global Select Market, en medio del auge de estos insumos para potenciar las cargas de cómputo requeridas por la inteligencia artificial.

La compañía busca utilizar los recursos que obtenga de esta oferta en la construcción de centros de producción en Corea del Sur que estarán en operación en 2030, así como en la compra de escáneres EUV, que permiten fabricar microchips avanzados a través de la impresión de patrones a escala, de acuerdo con el prospecto publicado ante Securities and Exchange Commission (SEC).

Este mes, SK Hynx anunció una alianza tecnológica con NVIDIA para impulsar la memoria de próxima generación alineada con la hoja de ruta de infraestructura de IA de la compañía encabezada por Jensen Huang, que también incluye el suministro de semiconductores de memoria.

Fibra Inn, un fideicomiso de inversión en bienes raíces dedicado al sector de alojamiento, dijo que llevó a cabo la desinversión de un activo en la ciudad de Chihuahua, por un monto de 64 millones de pesos más IVA.

La empresa dijo que los recursos que obtenga por esta transacción serán empleados para proyectos con una rentabilidad más atractiva, incluidas inversiones en el portafolio actual.

Fibra Inn mantendrá "la reserva de dominio hasta en tanto sea liquidado el total del precio pactado", dijo la compañía, en un comunicado.

Banco del Bajío (BanBajío), una institución financiera mexicana con sede en León, recibió un aumento de su nota crediticia por parte de la agencia Moody's Local México, de 'AA+.mx' a 'AAA.mx', con lo que la ubicó en el nivel más alto en la escala nacional de activos con grado de inversión.

La perspectiva de la calificación crediticia del banco fue modificada de 'positiva' a 'estable' tras el incremento.

La agencia dijo que BanBajío registró una sólida posición financiera y una ejecución prudente de su estrategia de negocio en los últimos años, ya que para marzo contaba con un Índice de Morosidad (IMOR) de 1.5%, por debajo del promedio de 2.2% del sector.

Los datos disponibles, a marzo, mostraban un Retorno sobre los Activos (ROA) de 2.2%, por encima del promedio del sistema de 2%, con un Índice de Capitalización (ICAP) de 16%, superior al límite mínimo interno de 14 por ciento.

Médica Sur, una empresa especializada en la prestación de servicios médicos y hospitalarios, recibió la ratificación de su nota crediticia por parte de la agencia Fitch Ratings.

La calificadora, con sede en Nueva York, confirmó la calificación de largo plazo en escala nacional de Médica Sur en 'AA(mex)', en el tercer escalón en la categoría de grado de inversión. La perspectiva fue confirmada en 'estable'.

Al mismo tiempo, Fitch agregó que el perfil crediticio de Médica Sur también incorpora en una generación adecuada de flujo de caja operativo (FCO) que le permite cubrir sus necesidades de inversión y mantener una estructura sólida de capital.

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