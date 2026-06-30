Precio del oro sufrió su peor caída trimestral en 13 años

El precio del oro subió el martes, pero culminó su mayor caída trimestral en 13 años, ya que las preocupaciones por la inflación derivadas del conflicto en Medio Oriente reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal subirá las tasas de interés en Estados Unidos.

El oro al contado ganó 0.3%, a 4,027.03 dólares por onza, tras haber tocado su mínimo desde noviembre de 2025 y acumulando un declive del 11.2% en el mes. Los futuros del oro en Estados Unidos operaron planos, a 4,038.5 dólares por onza.

El metal precioso confirmó su primera caída trimestral desde 2024 y la más pronunciada desde el segundo trimestre de 2013.

Aunque el lingote suele considerarse una cobertura frente a la inflación, el aumento de las tasas tiende a lastrar este metal, que no devenga intereses.

“Los mercados están un poco inquietos respecto a la estabilidad del memorando de entendimiento y el oro se ve sometido a presión porque la gente no ve mucha luz al final del túnel”, afirmó Edward Meir, analista de Marex.

Los enviados estadounidenses que han llegado a Doha no mantendrán una reunión de alto nivel con Irán, según afirmó un funcionario catarí, lo que siembra dudas sobre el avance de los esfuerzos para poner fin de forma duradera al conflicto de Medio Oriente.

“Las cifras de inflación en Estados Unidos se mantienen obstinadamente altas y muy por encima del objetivo del 2% de la Fed. Los mercados esperan tasas elevadas durante un periodo prolongado e, incluso, que pueda plantearse nuevas alzas”, señaló Meir.

Los inversionistas tienen ahora la mirada puesta en los datos de empleo de ADP, que se publicarán el miércoles, y en las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que se conocerán el jueves, para evaluar con mayor precisión la orientación de la política monetaria de la Fed.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado ganó 1.9%, a 59.42 dólares por onza; el platino bajó 1.6%, a 1,549.47 dólares; y el paladio restó 0.6%, a 1,206.17 dólares.

Los tres metales registraron pérdidas trimestrales y mensuales.