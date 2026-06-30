Bitcoin se acerca a sus mínimos del 2026

El bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo por valor de capitalización, cotizaba en 58,658.9 dólares por unidad por la tarde del miércoles, cuando horas antes llegaba a los 58,120 dólares.

En dicho nivel, el bitcoin tuvo una caída de 20.21% durante junio, mientras que en lo que va del 2026 pierde cerca de 33 por ciento.

El portal especializado Criptonoticias publicó el miércoles que aunque la tendencia bajista lleva ya 8 meses, el detonante más reciente fue el giro de Strategy, el mayor tenedor corporativo de bitcoin del mundo.

El martes, la empresa aprobó un “Marco de Capital de Crédito Digital” que la habilita a vender hasta 1,250 millones de dólares en bitcoin para financiar dividendos, intereses de deuda y recompras de valores.

Dice el medio especializado en la industria cripto, que la señal relevante no es tanto el monto, sino el cambio de postura.

Strategy construyó su propuesta sobre la premisa de “comprar y nunca vender”. Ahora esa premisa tiene excepciones formales.

Su CEO, Phong Le, lo anticipó en mayo con la venta deliberada de 32 bitcoins.

“La operación buscaba inocular al mercado para que los participantes asumieran que la empresa puede y planea vender cuando lo considere necesario”, comentó.

A todo esto se le suma que los ETF de bitcoin al contado van por su octava semana consecutiva de flujos negativos.

Desde el máximo histórico de tenencias —octubre de 2025— han liquidado más de 160,000 bitcoins, con pérdidas superiores a los 11,000 millones de dólares.