España causa decepción ante el novato Cabo Verde

Cabo Verde calló las bocas que rezan teorías sobre España como campeona del mundo. En el primer partido de ambos en el Mundial, ofrecieron un empate a 0-0 que derrumbó las proyecciones de un partido de goleada. La pequeña isla insular logró un resultado sorprendente en su debut mundialista. El elenco de estrellas, de Rodri, Pedri, Lamine Yamal y LLorente quedó reducido pese a tener el mayor número de llegadas a puerta. Una actuación impecable del portero Vozinha, de 40 años, permitió a Cabo Verde proteger su arco. "El equipo lo intentó. Se trata de perfeccionar las ocasiones que creamos, porque contra un equipo que se repliega tanto no vas a tener muchas, y sabes que tienes que aprovecharlas. Es así de simple", dijo el centrocampista español Rodri.

Cabo Verde tuvo la oportunidad de ganar el partido, pero el cabezazo de Diney Borges en los últimos minutos fue detenido por el portero español Unai Simón. El delantero del Barcelona, Ferran Torres, estuvo a punto de marcar para España, estrellando un disparo en el larguero y obligando posteriormente a Vozinha a realizar una gran parada tras otro remate. El portero también le negó el gol a Pedri y desvió otra ocasión clara al final de la primera parte.

En el minuto 71, el entrenador Luis De la Fuente dio entrada a Lamine Yamal desde el banquillo, y la presencia de la joven promesa cambió de inmediato el rumbo del partido. Los ataques de España adquirieron mayor dinamismo e imprevisibilidad, pero Cabo Verde lo controló bien y las ocasiones claras de gol seguían siendo escasas.

Cabo Verde, un archipiélago con cerca de medio millón de habitantes, participa en su primer Mundial. España, campeona de 2010, aspira a ganar el Mundial por segunda vez, pero el seleccionador Luis de la Fuente advirtió el domingo que Cabo Verde podría ser una de las sorpresas del torneo.

La clasificación de Cabo Verde para el Mundial se cimentó en su excepcional defensa. Mantuvieron su portería a cero en siete de sus diez partidos de clasificación.

"Deberíamos haber ganado el partido con todo lo que pasó, con todas las situaciones favorables que creamos, pero nos faltó frescura y contundencia. Necesitamos seguir creciendo y ganando ritmo. Ese es el gran objetivo en los días que nos quedan hasta el próximo partido. El rival era un equipo muy fuerte físicamente. Sabíamos que iban a jugar con un bloque muy bajo y con jugadores muy potentes. Si a eso le sumamos que nos faltó frescura, entonces es lo que pasa. El fútbol es así: aquí no hay rivales fáciles", expresó Luis de la Fuente.