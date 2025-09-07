Diablos irá por bicampeonato de LMB ante Charros

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) está a una etapa de conocer al campeón de la temporada 2025. La final será entre Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco.

Se trata de un cruce inédito en Serie del Rey, como se nombra a la final de LMB. La contienda iniciará este miércoles 10 de septiembre en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México y podría extenderse hasta el jueves 18 en caso de que sean necesarios siete partidos.

Diablos Rojos consiguió el boleto a la final después de coronarse en la Serie de Campeonato de la Zona Sur por 4-2 sobre Piratas de Campeche. Un triunfo de 12-6 en el sexto partido, disputado este sábado en el Alfredo Harp, fue la cereza en el pastel.

“Este es un equipo ganador, aquí están los mejores jugadores en México, tienen hambre de ganar y de seguir ganando. Nunca tengo duda en mi equipo, sólo el máximo respeto a Piratas de Campeche. Fue una serie hermosa para cualquier amante del beisbol”, expresó Santiago Harp, vicepresidente del Consejo de Administración de Diablos Rojos.

La novena capitalina es la actual monarca de LMB. En 2024, pasaron por encima de Pericos de Puebla, Leones de Yucatán, Guerreros de Oaxaca y Sultanes de Monterrey para obtener su título 17 y romper con una década de sequía.

Tanto en 2024 como en 2025, los pingos fueron los mejores de la clasificación general de temporada regular entre los 20 equipos de la liga. Eso les ha permitido tener la ventaja como locales en cada etapa de postemporada.

Su rival en la Serie del Rey 2025 será Charros de Jalisco, que viene de ganar la Serie de Campeonato de la Zona Norte por 4-1 sobre Sultanes de Monterrey.

A diferencia de Diablos, Charros apenas logró la calificación a postemporada en el sexto lugar de la temporada regular en la Zona Norte, con récord de 46 triunfos y 46 derrotas. Poco a poco elevó su poderío ya dentro de playoffs.

Le tocó enfrentar al líder de la Zona Norte desde el primer playoff: Sultanes. Lo venció 4-3 y en su momento llegó a estar arriba por 3-0. En Series de Zona eliminó a Algodoneros de Unión Laguna también por 4-3 y en Series de Campeonato repitió la victoria ante Monterrey, aunque ahora la batalla duró cinco partidos.

Esta es la primera vez en 54 años que Charros de Jalisco alcanza la Serie del Rey. El último antecedente había sido en 1971, cuando ganaron su segundo título de LMB a costa de una histórica remontada desde 0-3 contra Saraperos de Saltillo.

Su primera Serie del Rey fue en 1950, aunque la perdió en seis juegos ante Algodoneros de Unión Laguna. Por otra parte, su primer título de LMB fue en 1967. En esa ocasión no se disputó una final como tal.

“Espero siete juegos (contra Charros) y campeonato para Diablos”, mencionó el mánager del México, Lorenzo Bundy, durante los festejos por ganar la Serie de Campeonato contra Piratas.

Dos de las plazas con mayor tradición en el beisbol mexicano albergarán la Serie del Rey: Ciudad de México y Guadalajara. La Perla Tapatía albergará la batalla a partir del tercer partido, recordando que Charros regresó al circuito de verano apenas en 2024.

Aunque Diablos tiene la etiqueta de favorito por ganar la temporada 2024 de LMB y la primera edición de la Baseball Champions League Americas en abril de 2025, Charros también viene con inercia positiva incluso a nivel internacional.

La novena de Jalisco ganó la temporada 2024-25 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) en enero y en febrero fue subcampeón de la Serie del Caribe, cayendo ante Leones del Escogido (República Dominicana) en la final en Mexicali.

En el circuito de verano, es decir, en LMB, Charros de Jalisco apenas tiene dos títulos: 1967 y 1971. Diablos Rojos del México, por el contrario, es el equipo más ganador con 17 estrellas, aunque la última vez que logró al menos dos de forma consecutiva fue entre 2002 y 2003.

Calendario Serie del Rey 2025

Juego 1

Miércoles 10 de septiembre / Estadio Alfredo Harp Helú (CDMX) / 19:00 horas

Juego 2

Jueves 11 de septiembre / Estadio Alfredo Harp Helú (CDMX) / 19:00 horas

Juego 3

Sábado 13 de septiembre / Estadio Panamericano (Guadalajara) / 18:00 horas

Juego 4

Domingo 14 de septiembre / Estadio Panamericano (Guadalajara) / 17:00 horas

*Juego 5

Lunes 15 de septiembre / Estadio Panamericano (Guadalajara) / 19:30 horas

*Juego 6

Miércoles 17 de septiembre / Estadio Alfredo Harp Helú (CDMX) / 19:00 horas

*Juego 7

Jueves 18 de septiembre / Estadio Alfredo Harp Helú (CDMX) / 19:00 horas

*En caso de ser necesarios