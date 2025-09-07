México empata 0-0 ante Japón en amistoso de preparación para Mundial 2026

México y Japón empataron 0-0 el sábado en un partido de preparación para el Mundial de Norteamérica 2026 jugado en el Coliseo del Condado Oakland-Alameda, en California.

Apenas comenzó el partido y la escuadra nipona puso en predicamentos al equipo mexicano con un juego vertical y vertiginoso. En los mano a mano, los jugadores asiáticos lucían superiores.

La mejor oportunidad del primer tiempo llegó al minuto 11, cuando el extremo nipón Takefusa Kubo conectó un disparo raso y potente desde fuera el área que fue atajado por el arquero azteca, Ángel Malagón.

México elaboró su primera jugada ofensiva hasta el minuto 22, pero no pudo terminarla con disparo a puerta.

El Tri niveló el partido en el arranque del segundo tiempo, con mayor presencia y juego en territorio japonés.

Al 53, Takumi Minamino lanzó por encima del travesaño una volea dentro del área. La respuesta mexicana llegó enseguida con un disparo que Roberto Alvarado mandó por arriba del larguero.

El Tri por fin exigió al guardameta japonés, Zion Suzuki, quien desvió un remate de cabeza de Érik Lira al minuto 67.

En la última oportunidad de gol de la selección azteca, que llegó al 88, el argentino-mexicano Germán Berterame cruzó un remate a un lado del poste izquierdo.

México terminó el partido con diez jugadores por la expulsión del defensa César Montes en los descuentos (90+2).

Molesta por el empate sin goles, la afición mexicana abucheó a su selección al término del partido.

"Creo que el resultado es justo", dijo Javier Aguirre, seleccionador de México, en conferencia. "A mi juicio fue un partido muy igualado; la primera parte fue de ellos y en la segunda estuvimos un poquito mejor".

"La velocidad nos sorprendió, y su intensidad: nos hicieron 20 faltas", detalló Aguirre sobre los jugadores japoneses. "Yo sabía que son muy intensos. Conocí a su entrenador cuando estuve por allá, los hacía correr, meter, ser muy competitivos, y el 90 por ciento juega en Europa, entonces tienen un nivel de entrenamiento distinto".

En su turno, Hajime Moriyasu, entrenador de Japón, comentó que "México fue muy disciplinado y muy difícil de romper". 2No me sorprendió cómo planteó el partido Javier Aguirre", añadió.

El martes, México tendrá otro partido de preparación en el estadio Geodis Park, en Nashville, Tennessee, contra Corea del Sur, que este sábado venció 2-0 a Estados Unidos en otro juego amistoso, en Harrison, Nueva Jersey, con un gol y una asistencia de su estrella, el ex-Tottenham inglés Son Heung-min.

Por su lado, también el martes, Japón será rival de Estados Unidos en el estadio Lower.com Field, en Columbus, Ohio.

Alineaciones:

México: Ángel Malagón - Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo - Edson Álvarez (Erik Lira, 31), Marcel Ruiz (Carlos Rodríguez, 81) - Roberto Alvarado (Germán Berterame, 61), Orbelín Pineda (Érick Sánchez, 61), Alexis Vega (Hirving Lozano, 60) - Raúl Jiménez (Santiago Giménez, 61). DT: Javier Aguirre.

Japón: Zion Suzuki - Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Kou Itakura (Hiroki Sekine, 60) - Daichi Kamada (Kaishu Sano, 69), Wataru Endo - Ritsu Doan (Shuto Machino, 81), Takefusa Kubo (Daizen Maeda, 69), Takumi Minamino (Junya Ito, 69), Kaoru Mitoma (Yuito Suzuki, 81) - Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.