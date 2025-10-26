Alonso sobre el enfado de Vinicius: "Lo hablaremos"

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, afirmó este domingo que se queda "con muchas cosas positivas" del brasileño Vinicius en el triunfo de su equipo ante el FC Barcelona (2-1) en el Santiago Bernabéu, aunque quiere hablar dentro del vestuario sobre el enfado del jugador tras ser cambiado en el último tramo del partido.

"Me quedo con muchas cosas positivas del partido de Vini y lo hablaremos, pero no quiero perder el foco de lo importante. Estas son cosas que salvaremos", declaró Alonso en rueda de prensa.

El delantero brasileño dejó el campo en el 73 visiblemente molesto y marchándose al vestuario con aspavientos, mientras entraba su compatriota Rodrygo.

"Son cosas que hablaremos y dentro del gran partido que ha sido, Vini ha aportado mucho para una victoria importante, merecida e incluso corta", agregó Alonso.

Preguntado si ha tenido en el banquillo a alguien con tanto carácter como Vinicius, Alonso subrayó que el asunto se tratará de puertas para dentro.

"Dentro de la plantilla hay distintas personalidades. Ahora disfrutaremos y, en su momento, lo hablaremos en el vestuario", recalcó.

El entrenador vasco subrayó que ahora toca disfrutar de la victoria. "Estoy muy contento por los chicos. Necesitaban esta sensación de ganar un partido grande", explicó antes de destacar la importancia de llevarse el partido.

"Lo veníamos hablando en la previa, lo importante que era el partido. No solo por los tres puntos, sino por lo que podía suponer una victoria, el merecerlo", precisó.

"La responsabilidad de este partido. No sólo por los tres puntos, sino porque nos vendrá muy bien para crecer. Queda muchísimo. Disfrutar y tranquilidad", añadió.

Sobre la tensión, Alonso puntualizó que la interpreta "con mucha normalidad": "No hay que hacer demasiadas lecturas".