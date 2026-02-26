Meta demanda a estafadores por usar "deepfakes" de celebridades en sus plataformas en Brasil y China

El gigante tecnológico estadounidense Meta presentó este jueves acciones legales contra varias personas y empresas que suplantaron a celebridades con deepfakes para vender productos en sus plataformas, informó la compañía en un comunicado.

Los deepfakes, imágenes hiperrealistas falsas a menudo creadas con inteligencia artificial, son usados en redes sociales para desinformar, timar, o crear imágenes sexualizadas de personas.

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp presentó "demandas contra cuatro anunciantes fraudulentos que se hicieron pasar por celebridades y marcas muy conocidas para engañar y estafar a la gente", explica el comunicado.

En Brasil la compañía demandó a Daniel de Brites por "una operación de estafa que utilizó deepfakes de un médico de gran prestigio para anunciar productos de salud sin aprobación regulatoria".

Además, Brites "vendió cursos en los que se enseñaban las mismas tácticas", según Meta.

El portal brasileño UOL denunció en 2025 esta práctica y mostró cómo Brites prometía a sus alumnos ganancias de 1,000 reales al día, equivalentes a unos 200 dólares.

El reconocido oncólogo brasileño Drauzio Varella es una de las figuras públicas suplantadas por Brites y afirmó que las acciones legales de Meta son insuficientes.

Es "una gota de agua en un océano de estafa contra la salud pública", dijo el médico al diario OGlobo.

Las plataformas de Meta son "socias del fraude, ganan miles de millones por hacer esta difusión y lograr que el video llegue a la mayor cantidad de personas posible" enfatizó Varella.

La compañía estadounidense demandó también a Vitor Lourenço de Souza y a Milena Luciani Sanchez por prácticas similares en Brasil.

En China, Meta demandó a Shenzhen Yunzheng Technology, una empresa que suplantaba celebridades para convencer a personas de unirse a "llamados grupos de inversión", detalló la empresa.

La compañía vietnamita Lý Văn Lâm también fue objeto de una demanda de Meta por publicar anuncios fraudulentos de carteras de la marca de lujo Longchamp.