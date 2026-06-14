Costa de Marfil vence a Ecuador 1-0 al iniciar su participación en el Mundial 2026

Costa ⁠de Marfil logró el domingo una valiosa ⁠victoria por 1-0 ante Ecuador en su debut en el Mundial en Filadelfia, un resultado ⁠que da un alivio ⁠al equipo africano dentro del complicado Grupo E.

La única anotación del partido la convirtió Amad Diallo en el minuto 90, tras recibir una pelota en el área y definir con un potente remate.

Los africanos, que regresan a un Mundial después de 12 años, complicaron desde el inicio a la defensa del equipo ecuatoriano, aunque su poca definición les impidió ampliar el marcador en el partido clave para las aspiraciones de ambos equipos, que se jugó ante una numerosa hinchada ecuatoriana en el estadio.

Ecuador podría haber marcado en el primer tiempo de no ser por la falta de puntería con dos ⁠tiros que se estrellaron ⁠en el palo de ⁠la portería rival, antes de ir al descanso.

En ⁠la segunda parte, el equipo sudamericano perdió por momentos fuerza, concentración y orden frente a una crecida Costa de Marfil.

El próximo partido de Ecuador será el 20 de junio con Curazao, que perdió por goleada 7-1 ante Alemania. Mientras que Costa ⁠de Marfil se enfrentará a Alemania en la misma jornada del grupo.