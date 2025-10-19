Colts imperan en NFL después de siete semanas

Después de siete jornadas, la temporada 2025 de la NFL cabalga al ritmo que imponen los Indiannapolis Colts, ya que poseen el mejor récord entre los 32 equipos.

Este fin de semana, los Colts vencieron 24-38 a los Chargers en Los Ángeles y elevaron su récord a seis triunfos y una derrota. Son los líderes de la División Sur de la Conferencia Americana (AFC) por delante de Jacksonville Jaguars (4-3), Houston Texans (2-3) y Tennessee Titans (1-6), pero lo que más sorprende es que lideran toda la liga.

“Obviamente es algo muy bueno y claro que estamos muy emocionados. Estamos muy orgullosos de cómo hemos jugado hasta este punto, pero sigo diciendo que tenemos muchísimo por delante para ser el equipo que sabemos que podemos ser y seguir mejorando”, destacó el quarterback de Indiannapolis, Daniel Jones, tras el triunfo en Los Ángeles.

Desde hace algunas semanas, los Colts llamaron la atención por conseguir su mejor récord desde 2009, que fue la última temporada en la que llegaron al Super Bowl.

Ahora poseen victorias contra Miami Dolphins (33-8), Denver Broncos (29-28), Tennessee Titans (41-20), Las Vegas Raiders (40-6), Arizona Cardinals (31-27) y Los Ángeles Chargers (38-24). Su única derrota fue ante Los Ángeles Rams (20-27).

Otro de los datos a destacar es que Indiannapolis acumula cuatro temporadas sin avanzar a playoffs. Su último antecedente fue en 2020, pero perdieron en su primera aparición ante Buffalo Bills en la Ronda de Comodines (Wild Card).

Si bien todavía les restan 10 partidos de temporada regular, incluyendo las visitas a los Pittsburgh Steelers de Aaron Rodgers y a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, el récord actual los incentiva para concretar el ansiado regreso a playoffs.

“Estamos preparados para continuar así, los entrenadores han hecho un gran trabajo para tenernos a punto y todavía tenemos mucho por delante, pero estamos construyendo algo bueno”, agregó Jones, quien está viviendo su mejor temporada en NFL.

Jones debutó en 2019 con New York Giants, equipo con el que se mantuvo hasta 2023. La temporada 2024 fue parte de Minnesota Vikings y este 2025 asumió como el quarterback titular de Indiannapolis Colts tras llegar como agente libre. Es una posición que ha lucido en la historia con nombres como Payton Manning, Andrew Luck, Jim Harbaugh y Johnny Unitas.

Jones lució en el triunfo sobre Chargers con 23 pases acertados de 34 posibles para un total de 288 yardas y dos touchdowns.

Pero a nivel general resalta por ser ya el tercer quarterback con más puntos en las primeras siete jornadas de NFL con Indiannapolis Colts. Jones acumula 232 y superó los 224 de Manning en 2007, aunque se quedó detrás de los 255 de Unitas en 1958 y 237 de este mismo en en 1964.

En el Monday Night de la Semana 7 hay un equipo que puede empatar a Indiannapolis Colts en la cima general de la NFL: Tampa Bay Buccaneers, sólo si es capaz de vencer como visitante a Detroit Lions. Los Bucs participan en la División Sur de la Conferencia Nacional (NFC).

Otro resultado destacado de la Semana 7 fue la victoria de Rams 35-7 sobre Jaguars en el Wembley Stadium de Londres ante más de 80,000 espectadores, con cinco pases de anotación de Matthew Stafford, quarterback de Los Ángeles.

También resaltaron los triunfos de los vigentes campeones, Philadelphia Eagles, por 28-22 sobre Minnesota Vikings, y de los Chiefs por un aplastante 31-0 sobre Raiders. El horario estelar del domingo fue para la visita de Atlanta Falcons a San Francisco 49ers.

La Semana 7 concluirá este lunes con dos partidos: Lions recibirá a Buccaneers en Detroit y Texans visitará a Seahawks en Seattle. El equipo de Tampa Bay tendrá la consigna de igualar el récord de 6-1 que, hasta ahora, tiene en la cima de la liga a Indiannapolis Colts.