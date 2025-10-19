El equipo Uno-X asciende al World Tour; Cofidis pierde la categoría

El equipo noruego Uno-X formará parte del World Tour, la primera división del ciclismo mundial, en 2026, mientras que el conjunto francés Cofidis desciende al nivel ProTeam, sendos resultados en función de los resultados cosechados en las últimas carreras de la temporada.

A espera sólo de la validación de las diferentes licencias por la Unión Ciclista Internacional (UCI), la formación Uno-X, que cuenta en sus filas con una mayoría de corredores noruegos y daneses, será uno de los 18 mejores equipos del mundo.

La victoria este domingo de su corredor noruego Sakarias Loland en la Clásica del Véneto, la última carrera de la temporada, así como el quinto puesto de Soren Waeranskjold en la Crono de Naciones ganada por el británico Josh Tarling (Ineos) permitieron el salto de la formación dirigida por Thor Hushovd.

Ello le garantizará participar en todas las grandes carreras del calendario ciclista. Los organizares disponen además de varias invitaciones para completar el pelotón (5 equipos para las grandes vueltas por etapas).

La temporada 2025 marcó el final de un ciclo de tres años para dirimir los ascensos y descensos.

La formación Israel Premier Tech, que cambiará de nombre en 2026 después de las manifestaciones propalestinas de este otoño europeo, y el Lotto también ascienden a la máxima categoría.

Francia era la única nación en contar con cuatro equipos en World Tour, pero pasará a tenener sólo dos en la máxima categoría (Decathlon CMA-GGM y Groupama-FDJ) para el próximo ciclo 2026-2029 con la anunciada desaparición del equipo Arkéa-B&B Hotels, que también había descendido deportivamente, y el descenso del Cofidis.