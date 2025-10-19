Max Verstappen hace del GP de Austin su imperio

En el Campeonato de Pilotos no todo está dicho para los McLaren, Max Verstappen sigue siendo el motor que pone a Red Bull en el puntero de las clasificaciones. En el Gran Premio de Austin el neerlandés dejó claro que puede lograr una competencia redonda.

En el Circuito de las Américas brilló con la victoria al sprint, una pole position y una victoria contundente en el Gran Premio: los números fueron perfectos para Verstappen en Austin. En Austin se convirtió en el primer piloto en ganar siete Grandes Premios en Estados Unidos (cuatro en Austin, dos en Miami y uno en Las Vegas).

Además sumó 119 de los 133 puntos posibles en los últimos cinco fines de semana de Grandes Premios y está ahora a 40 puntos del líder del campeonato, Óscar Piastri, que terminó en la posición cinco y no tuvo ningún puesto en el podio en ninguno de los últimos tres Grandes Premios (22 puntos anotados).

Austin fue para Max su quinto Gran Premio consecutivo ganado desde la pole position esta temporada, con el piloto ganador liderando 281 de 294 vueltas en ese tiempo. Fue el quinto podio consecutivo del neerlandés (solo consiguió cinco podios en los primeros 14 Grandes Premios de este año). Verstappen ahora suma 122 podios en su carrera, empatado con Sebastián Vettel en el tercer puesto de la lista histórica.

Austin ha sido su lugar de récords, en el 2023 llegó a 15 triunfos y empató el récord con la mayor cantidad en una sola temporada. Lo que resulta impresionante es que el mismo Verstappen era quien sostenía el récord anterior, ya que también consiguió 15 victorias en 2022.

Verstappen declaró que "tiene la oportunidad" de conseguir un quinto título de F1.

“Sabía que la carrera no iba a ser muy adelantada. Si nos fijamos en toda la carrera, el ritmo entre Lando [Norris] y yo fue muy ajustado. Solo en ese primer stint fue donde marcamos la diferencia, y pude abrir una pequeña brecha, que fue básicamente lo que mantuvimos hasta el final. No fue fácil gestionar los neumáticos durante la mayor parte de los stints, pero nos mantuvimos en cabeza y estoy increíblemente orgulloso de todos por haber podido lograr un fin de semana como este”.

La F1 se traslada a la CDMX con Verstappen, Norris y Piastri listos para aclarar el panorama en el Campeonato de Pilotos cuando aun quedan seis fechas por correrse.

Antes de empacar maletas, los organizadores anunciaron la extensión de contrato hasta el 2034, una historia que inició desde el 2012 en una pista que es la única construida específicamente para la F1 en el país. En cuanto a la inversión ocupada en la organización, el estado de Texas emite anualmente recursos fiscales para pagar la tarifa de licencia de la F1 y de acuerdo a fuentes extraoficiales, desde el primer GP, el estado ha pagado más de 300 millones de dólares.

deportes@eleconomista.mx