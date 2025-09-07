Canelo Álvarez vs. Crawford y Clásico América vs. Chivas: dos duelos imperdibles el 13 de septiembre

El próximo 13 de septiembre será una fecha marcada en el calendario deportivo de millones de aficionados en México ya que se llevarán a cabo dos de los eventos más esperados del año: el regreso de Saúl “Canelo” Álvarez al ring frente a Terence Crawford en Las Vegas y, en paralelo, una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas en la Ciudad de México.

Canelo promete “una de las mejores peleas” de su carrera

Tras un 2025 histórico en el que se convirtió en campeón unificado del peso supermediano por segunda ocasión, Canelo Álvarez aseguró que su enfrentamiento contra Terence Crawford será “uno de los mejores” de su trayectoria.

El combate, pactado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, enfrenta a dos leyendas contemporáneas: el mexicano con un récord de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates (39 por nocaut) y el estadounidense con 41 triunfos, 31 de ellos antes del límite.

“Estoy muy emocionado y motivado porque esto se trata de hacer historia. Amo ganar, amo el boxeo, y esta es una de las peleas más importantes de mi vida”, declaró Álvarez durante la presentación del combate.

Crawford, que subirá dos divisiones para este desafío, también dejó claro que este duelo significa la oportunidad que había esperado desde hace años. “Es mi gran pelea, mi momento. Enfrentar a Canelo es cumplir un sueño y sé que puedo ganar”, advirtió.

Horarios y transmisión

La función está programada para el sábado 13 de septiembre:

Cartelera preliminar: 17:30 horas.

Cartelera principal: 19:00 horas.

Pelea estelar (Canelo vs. Crawford): alrededor de las 21:00 horas (horario sujeto a cambios).

En esta ocasión, la pelea no será transmitida por televisión abierta en México. El único servicio que tendrá los derechos es Netflix.

El Clásico Nacional, garantizado en el Estadio Ciudad de los Deportes

Clásico Nacional se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes

Ese mismo sábado, el futbol mexicano vivirá el partido más esperado del calendario: América contra Chivas, encuentro correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 que finalmente se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, luego de que este inmueble fuera clausurado días antes por autoridades de la Alcaldía Benito Juárez.

Tras intensas negociaciones, se establecieron lineamientos de seguridad y Protección Civil que garantizaron la reapertura del estadio para este duelo, que ahora será conocido como “Estadio Azulcrema”.

La Alcaldía informó que se buscará que los eventos cuenten con medidas estrictas de seguridad para salvaguardar a asistentes y vecinos de la zona. Con ello, el Clásico Nacional se jugará sin contratiempos el sábado 13 de septiembre.

Dónde ver el América vs. Chivas

Los aficionados podrán seguir el encuentro en varias plataformas:

Televisión abierta: Canal 5.

Televisión de paga: TUDN.

Streaming: ViX (requiere suscripción).

Así, el próximo sábado 13 de septiembre promete emociones de alto calibre: primero con el Clásico Nacional y horas más tarde con la pelea de Canelo Álvarez, que buscará consolidar su legado en una de las funciones más mediáticas de los últimos tiempos.